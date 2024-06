Po dramatični tekmi s Srbijo slovenska reprezentanca odšteva ure do torkovega spektakla z Anglijo ob 21. uri v Kölnu, po katerem bo znano, ali bo nadaljevala s tekmovanjem ali bo odpotovala domov.

Slovenija sama odloča o svoji usodi in prvi uvrstitvi v zgodovini v izločilne boje, tekmec pa je med vsemi reprezentancami najtežji v skupini C. Zmaga proti Angliji prinaša uvrstitev na eno izmed prvih dveh mest v skupini. Tudi remi bi bil verjetno dovolj, da bi na posebni letvici tretje uvrščenih reprezentanc končala med prvimi štirimi, ki se bodo uvrstile v osmino finala. Po enem izmed scenarijev bi lahko napredovala tudi z dvema točkam ob minimalnem porazu z Anglijo, a bi morali biti na kar nekaj tekmah doseženi točno določeni izidi.

Na treningu tudi 50 slovenskih navijačev

Večina slovenskih igralcev je zaradi zvezdniške zasedbe Anglije posebej podčrtala to tekmo. Na današnjem treningu, ki je bil odprt kar pol ure, so imeli reprezentanti glasno podporo s tribun, saj je bilo na njih 50 navijačev. Vadilo je vseh 26 igralcev, kar pomeni, da bodo nared za nastop tudi Šeško, Gnezda Čerin, Elšnik in Oblak, ki so imeli v minulih dneh nekaj težav. Ker je tekmec velesila Anglija, se bo Slovenija predstavila na največjem svetovnem odru. Za nameček bo tekma poseben izziv, saj je stadion v Kölnu izjemno akustičen in se igralci ne bodo slišali med seboj.

Največ dela čaka »ministrstvo za obrambo«, v katerem ima vse bolj pomembno vlogo Vanja Drkušić, ki je z odliko opravil nalogo proti Danski in Srbiji. Iskreno je priznal, da ga je stisnilo pri srcu, ko je na dan tekme z Dansko izvedel, da bo začel v prvi enajsterici, a je s pomočjo soigralcev premagal tremo in igral sproščeno. Proti Angliji ga čaka glede hitrosti in kakovosti igralcev na nasprotni strani vsaj za eno raven težja preizkušnja.

»V dveh dneh po tekmi s Srbijo smo prečistili misli in se spočili. Po psihološki plati je bilo zahtevno, a vsi fantje so dobro reagirali in bomo stoodstotno pripravljeni na tekmo. Igrati na tako zahtevni ravni je zame velik izziv in čast. Velikost tekme ne sme biti breme, ampak dodatna motivacija. V ekipi vlada dobro vzdušje in pričakujem, da bo naša reakcija prava,« je povedal Vanja Drkušić, ki z vsako dobro tekmo dviguje zanimanje klubov po vsej Evropi.

Na vprašanje, kako se lotiti Anglije, je 24-letni igralec ruskega Sočija odvrnil: »Najprej moramo razmišljati o svoji igri in naši kakovosti. Zavedamo se, da bo na drugi strani močna reprezentanca z izjemnimi posamezniki. Če bomo igrali tako kot na prvih dveh tekmah, lahko tudi proti Angliji iztržimo dober rezultat.«

Odločno je zanikal, da igralci preračunavajo, kakšen izid jim prinaša napredovanje v osmino finala. Verjame, da so dovolj kakovostni, da ne bodo potrebovali pomoči drugih. »Zakaj ne bi zmagali,« je samozavesten 188 centimetrov visoki Dolenjec. Priznal je, da mu je veliko lažje, ko ima za hrbtom tako kakovostnega vratarja, kot je Jan Oblak. »Ker sta bili to moji prvi tekmi na tako visoki ravni, je lepo imeti Jana za hrbtom. Vliva dodatno samozavest in mirnost,« je pojasnjeval Drkušić, ki Oblaka za odlično opravljeno delo še ni počastil s pivom.

​Drkušić obožuje angleški nogomet in je navijač Liverpoola

Potem ko je dobil bitke z Dancem Höjlundom ter Srbi Mitrovićem, Vlahovićem in Jovićem, ga zdaj čaka angleški zvezdnik Kane. »O njem ni treba izgubljati besed, je izjemen napadalec, klasičen 'ubijalec'. Vso ekipo čaka zahtevna naloga. Če bomo zbrani in dali vse od sebe, lahko ustavimo tudi njega in vse ostale Angleže. Pri analizi Angležev je lažje, ker sem njene igralce velikokrat videl že na klubski ravni. Tudi angleški igralci imajo, tako kot mi, po dve roki in nogi. Če bomo pustili srce na igrišču, tudi Angležem lahko povzročimo težave,« je taktiko razkrival Drkušić. Obožuje angleški nogomet, saj je navijač Liverpoola, zato si je ogledal veliko tekem tamkajšnje lige. In po tekmi ne menja dresov, ampak si bo svoje shranil za spomin.

*** 6​ tekem sta odigrali Slovenija in Anglija. Petkrat je zmagala Anglija, ena tekma se je končala z remijem 0:0, ko je imel vratar Joe Hart v Stožicah tekmo življenja.

Iskrice z EP Cesar pohvalil svoja naslednika Bijola in Drkušića Boštjan Cesar, ki je v slovenski reprezentanci pomočnik selektorja, je igral na vseh šestih dosedanjih tekmah proti Angliji, zato svoje bogate izkušnje prenaša na igralce. »Morda Angleži še niso pokazali 'bav-bav' predstave, a so zelo dobra ekipa. Mi se ukvarjamo sami s seboj, da se najbolje pripravimo. Verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo. Če se je v Južni Afriki slabo končalo za Slovenijo, upam, da se bo zdaj dobro za nas,« je povedal Boštjan Cesar in dodal, da so igralci že pozabili na gol, ki so ga prejeli v zadnji sekundi tekme s Srbijo. »Prvi pogoj za bitko z Angleži je, da smo telesno vrhunsko pripravljeni. Kondicijski trener je svoje delo opravil odlično in v tem segmentu smo bili doslej dominantni. Morali bomo zadržati žogo in izkoristiti prehode v napad, kjer imamo dva hitra igralca,« je del taktike razkril nekdanji šef slovenske obrambe Cesar. Posebej je pohvalil Jaka Bijola in Vanjo Drkušića, saj sta pokazala, da se lahko kosata z najboljšimi napadalci na svetu. Koncert Siddarthe v Kölnu Köln je mesto z veliko slovenskega pridiha. Za nogometnega giganta sta igrala Milivoje Novaković in Mišo Brečko. Slovenska glasbena skupina Siddartha bo imela koncert na dan tekme ob 15.30 v Tanzbrunnenu ob reki Ren. Glavni sodnik bo Francoz Clement Turpin Uefa je določila, da bo glavni sodnik tekme Anglija – Slovenija Francoz Clement Turpin, ki je bil v tej vlogi že na uvodni tekmi EP med Nemčijo in Škotsko. Turpin, po izobrazbi pravnik, spada med najboljše sodnike na svetu. Tekme pod okriljem Uefa sodi od leta 2010, pred tremi leti je sodil finale lige Evropa Villarreal – Manchester United in pred dvema letoma finale lige prvakov Liverpool – Real Madrid. Mbappe je z masko zabil dva gola in dvakrat asistiral Prvi zvezdnik Francije Kylian Mbappe je tekmo z Nizozemsko (0:0) spremljal s klopi, nato pa prvič zaigral. Francija je v Paderbornu, kjer ima bazo, odigrala prijateljsko tekmo z domačim moštvom do 21 let, ki je bila namenjena predvsem temu, da se Mbappe prilagodi na igranje z masko. Na tekmi, ki je trajala dvakrat po 30 minut, je dosegel dva gola in dvakrat asistiral. Hrvaška plačala že 115.875 evrov kazni Uefa je zaradi dogodkov na tekmi drugega kroga z Albanijo kaznovala Hrvaško s plačilom 28.000 evrov (17.500 prižiganje bakel in 10.500 metanje predmetov na igrišče). To je bila že druga kazen za Hrvaško, saj jo je Uefa po tekmi s Španijo oglobila za 87.875 evrov.