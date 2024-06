Inštitut je tako v obdobju od januarja do maja posloval s 482.879 evri presežka prihodkov nad odhodki, so sporočili na Onkološkem inštitutu. Kot so pojasnili, so bili v letošnjem letu primorani prenehati obračunavati preglede in laboratorijske storitve v primerih, ko se ti opravijo sočasno z aplikacijo dragih bolnišničnih zdravil. Prav tako je inštitut po lastnih navedbah moral prenehati obračunavati aplikacije dragih bolnišničnih zdravil v dnevni bolnišnici v sklopu programa akutne bolnišnične obravnave. Skupni izpad prihodkov iz navedenih razlogov na letni ravni znaša približno 3,5 milijona evrov.