Na posvetovalnih referendumih o prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu in o legalizaciji konoplje za medicinske namene ter za osebno rabo so se volilci večinsko izrekli za. Državna volilna komisija in okrajne volilne komisije so namreč v tednih po glasovanju ugotavljale še izid glasovanja volilcev iz tujine in po pošti iz Slovenije.

Glede na rezultate glasov po pošti iz Slovenije se volilci, ki so glasovali na tak način, niso večinsko izrekli za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih, a kljub temu ti glasovi niso spremenili izidov glasovanja 9. junija. Na končni izid referendumskih glasovanj prav tako niso vplivali glasovi iz tujine. Končne rezultate bo državna volilna komisija uradno potrjevala predvidoma na seji v četrtek.