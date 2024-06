Konec leta 2022 je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja zdravnikov in težav Zdravstvenega doma Ljubljana z iskanjem novih hkrati z zaposlitvijo zdravnikom ponujali tudi javna stanovanja. Po podatkih Zdravstvenega doma Ljubljana so tako oddali štirinajst stanovanj, devet zdravnikom iz tujine, pet pa zdravnikom iz Slovenije.

»Glede na to, da so tržne najemnine v Ljubljani visoke, brez možnosti najema stanovanja po neprofitni najemnini ni mogoče pridobiti tujca za zaposlitev. Vsi plačujejo uporabnino, enako višini, ko jo Zdravstveni dom Ljubljana plačuje skladu,« so sporočili iz zdravstvenega doma. Zdravniki, ki so torej pridobili javno stanovanje, zanj plačujejo neprofitno najemnino.

Do stanovanja upravičeni, dokler bodo zaposleni v ZD Ljubljana

Novi kader, ki je z zaposlitvijo v ljubljanskem zdravstvenem domu dobil še stanovanje, sme tega uporabljati, dokler ostaja zaposlen v zdravstvenem domu. Če bi zdravnika najemnika torej zamikala služba drugje, bi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi stanovanje moral vrniti.

Na občini in Javnem stanovanjskem skladu so pojasnili, da omenjenih stanovanj ne oddajajo kot kadrovskih (tega izraza zakonodaja na stanovanjskem področju ne pozna več), temveč kot stanovanjske enote za posebne namene. V splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada je zapisano, da so upravičenci do stanovanjskih enot za posebne namene tudi organizacije in posamezniki, ki opravljajo za Mestno občino Ljubljana pomembne dejavnosti, pri čemer mora pristojni občinski oddelek dati soglasje k dodelitvi stanovanjske enote za posebne namene. Slednje se skladno s splošnimi pogoji poslovanja sklada oddajajo v najem brez javnega razpisa, v skladu z možnostmi in potrebami.

Zaposliti želijo še 15 zdravnikov

V Zdravstvenem domu Ljubljana so povedali, da imajo trenutno zaposlenih 82 družinskih zdravnikov, poleg tega deluje še enajst ambulant za neopredeljene zavarovane osebe, torej za paciente, ki so ostali brez izbranega zdravnika. V teh ambulantah se je opredelilo nekaj več kot 8000 oseb, so dodali v zdravstvenem domu, kjer bi želeli zaposliti še vsaj 15 družinskih zdravnikov. »Želeli bi si zaposliti čim več družinskih zdravnikov, ki jih primanjkuje povsod v Sloveniji, zato se dogovarjamo z zdravniki iz nekaterih držav nekdanje Jugoslavije, trenutno je v postopku osem tujih zdravnikov družinske medicine in pediatrov,« so dodali.

Glede na to, da so na občini lani izpostavili, da imajo tudi v nekaterih drugih ljubljanskih javnih zavodih kot tudi v mestni upravi težave pri iskanju določenih kadrov, nas je zanimalo, ali razmišljajo o tem, da bi stanovanja ob zaposlitvi ponudili tudi za kakšne druge deficitarne poklice. »Doslej so bila zagotovljena stanovanja za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti. Trenutno so evidentirane potrebe Lekarne Ljubljana, Zavoda Hospic Ljubljana in Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana,« so pojasnili na občini.

Do kadrov tudi s pomočjo kadrovskih štipendij

Ljubljanska občina je lani razpisala tudi kadrovske štipendije, da bi si zagotovila ustrezne kadre. Za potrebe mestne uprave, zavodov in stanovanjskega sklada razpisali 26 kadrovskih štipendij. Prejeli so 17 prijav in na koncu podelili sedem štipendij. Največ štipendij je občina razpisala ravno za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana, in sicer enajst, za Lekarno Ljubljana pa je bilo na voljo pet štipendij.

Tudi letos je občina v zavodih, skladu in mestni upravi zbirala podatke o potrebah po kadrovskih štipendistih v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025. Interni poziv se je iztekel 16. junija, v naslednjem koraku bo občina pripravila seznam razpoložljivih štipendij in objavila nov razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

