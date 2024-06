Mestni avtobusi bodo vozili po poletnem voznem redu od srede naprej in tako bo vse do zadnjega dne avgusta. Iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so sporočili, da bodo od srede naprej tudi druge spremembe voznega reda.

Podaljšana bo proga 10, ki trenutno vozi na relaciji Zadobrova–Besnica. Slednja po novem ne bo zadnja postaja, ampak bo od srede naprej zadnja postaja naselje Tuji Grm. Progi 10 in 26 bosta v tem času delovali samo na klic.

Ob sobotah bo progo 11b nadomestila proga 20Z, progo 18 pa proga 18L. Ukinjena bo tudi direktna proga med parkiriščem P+R Barje in Hrvatskim trgom, namenjena zaposlenim v UKC Ljubljana. Ukinjajo jo zaradi premajhnega zanimanja, maja so našteli samo 1,6 potnika na avtobus oziroma manj kot deset potnikov na dan.

S 1. julijem se bodo zvišale cene vozovnic v 2. in 3. območju. Za vožnjo iz mesta v Vodice ali Polhov Gradec, ki je v 2. območju, se bo cena zvišala za 35 centov, in sicer s sedanjih 1,75 na 2,10 evra. Mesečna vozovnica bo tako dražja za 5,60 evra in bo po novem stala 54,60 evra.

Vozovnica do Grosupljega ali Brezovice se bo podražila za 20 centov in bo po novem 2,90 evra. Cena mesečne vozovnice se bo zvišala za sedem evrov in bo po novem stala okroglih 70 evrov. ​Cene vozovnic so zvišali zaradi uskladitve z državnim cenikom integriranega javnega potniškega prometa (IJJP). Za dijake in študente z omenjenih območij bo cena mesečne vozovnice še naprej 25 evrov.