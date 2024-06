Nato o tem, kako bi se s takim načinom dela samovoljni voditelji strinjali, pa navaja one iz Moskve, Ankare, Teherana, glede na naslov domnevam da tudi znanca iz madžarske prestolnice. Zanimivo, da gospodov iz Tel Aviva oziroma Jeruzalema ne omenja.

No, dokazal mu bom, da se moti, da se ob priznanju Palestine moda res ni sledilo dosedanji parlamentarni praksi, ali če hoče, proceduri, a da poslovnik državnega zbora ni bil razlagan kreativno, kvečjemu restriktivno, vsekakor povsem v skladu z dikcijo tretje alineje 184. člena. Naj mu jo citiram: »Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.«

In tako je bilo storjeno. Po podanem predlogu za posvetovalni referendum s strani SDS ga je predsednica DZ uvrstila na dnevni red prve naslednje seje, takoj potem ko je bil vložen. In vložen je bil – kar jasno razkrije poskus zlorabe tega instituta – celo z nekim manevrom, ki naj bi zmedel koalicijske poslance in samo vodenje seje: najprej umik prvotnega predloga, nato vložitev novega z novo obrazložitvijo. A to ni spremenilo dejstva, da je po novi vložitvi predloga sledila nova seja zbora, predpisana obravnava na matičnem delovnem telesu, pridobljeno je bilo mnenje zakonodajno-pravne službe in nato še glasovanje na plenumu. Predlog ne bi veljal, če bi bil vložen pred »naslednjo sejo« 31 ali več dni.

Res je, da si je dosedanja praksa praviloma vzela čas, a nikoli ni bila k temu zavezana. Toda to, kar prej razberem iz Stefanovega problematiziranja ravnanja leve sredine glede priznanja Palestine, je nestrinjanje s samim priznanjem. A v času dogajanj v Gazi, od napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra lani dalje, preko osmih mesecev pobijanja Palestincev in uničevanja njihovih domov s strani izraelske vojske, nisem zaznal niti enega njegovega javnega odziva v obsodbo početja Izraela. Če je o tem kaj napisal in objavil, pa mi je ušlo, mu bom hvaležen, če me bo k temu branju napotil.

Aurelio Juri, Koper