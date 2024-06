Berem osupljiv članek o tem, kako se pred upravnimi enotami zbirajo državljani že sredi noči in zjutraj šprintajo za čim boljšo pozicijo v čakalni vrsti pred okenci upravne enote. Berem tudi vse ostale članke, ampak nikjer nisem prebral niti enega pomembnega dejstva, da invalidi zaradi ovir ne morejo šprintati za najboljše pozicije v čakalnih vrstah, še posebej tam, kjer upravna enota sploh ni dostopna, tako gibalno kot tudi senzornim invalidom, na kar že kar nekaj časa resno opozarjata tako varuh človekovih pravic kot tudi zagovornik načela enakosti v RS.

Razumem potrebe vseh prikrajšanih, ki potrebujejo storitve na upravnih enotah, ampak razumem pa tudi potrebe vseh invalidov, ki jim odločba UE pomeni tudi pravico do tehničnega pripomočka, ki je osnova za dostopnost do okolja in predvsem dostopnost do pomembnih informacij in osnovni pogoj za enakopravno vključevanje v družbeno socialno okolje, nenazadnje tudi za dostopnost do izobraževanja in enakopravno vključevanje do vseh življenjsko pomembnih aktivnosti bodisi v domačem okolju ali pa v institucionalnih ustanovah.

Nedolgo nazaj se je zgodila zdravniška stavka, ki je ravno invalide postavila v popolnoma nemogoč položaj, saj jim je stavka onemogočila podaljšanje vozniškega izpita, kar je povzročilo resen problem pri ohranitvi njihovega delovnega razmerja, kakor tudi dostopnost do opravljanja dela in tudi do enakovrednega vključevanja v produktivno družbeno socialno okolje, kar je bila resnično sramota za socialno državo.

In sedaj tudi ta stavka na upravnih enotah postavlja invalide v povsem nemogoč, da ne rečem diskriminatoren položaj, saj jim onemogoča dostopnost do tehničnih pripomočkov in s tem eklatantno krši vse pravice invalidov, ki so zelo nazorno zapisane v mednarodni konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija ratificirala med prvimi državami v EU že davnega leta 2008.

Očitno je tudi ta mednarodna konvencija OZN o pravicah invalidov zgolj še ena črka na papirju, ki v praksi očitno nima nobene veljave, kar je dejansko res sramota za socialno državo, zato resno apeliram na vse odločevalce, pogajalce, vlado, ministrstva in vse ostale, da vsaj invalidom omogoči neko osnovno dostojanstvo in prioriteto pri uveljavljanju vsaj osnovnih človekovih pravic do dostopnosti.

Boris Horvat Tihi, predsednik Auris Kranj, podpredsednik NSIOS