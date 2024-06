»Glede na to, da so od začetka sojenja minila skoraj štiri leta, sem zadovoljna,« je ob razglasitvi še nepravnomočne sodbe na prvostopenjskem sodišču marca lani dejala žrtev. Zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja v Avtoklubu Siget, v katerem je bila zaposlena kot tajnica, on pa je bil njegov predsednik, so takrat na dve leti in pol zapora obsodili nekdanjega hrvaškega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škaro.

»Je pa bilo zelo težko javno govoriti o tem, težko je bilo na sodišču še enkrat vse podoživljati. A se je splačalo. Ni mi žal,« je še dodala. Misli, da si od napada ne bo nikoli zares opomogla, kljub temu pa žrtve nasilja spodbuja, naj ga prijavijo. »Morda je celoten proces res počasen, a je dosleden,« je bila še jasna. Vse od pridržanja Škare septembra 2019 pa do konca sodnega postopka se s svojim napadalcem ni srečala iz oči v oči. »Ne vem, kako bi bilo v sodni dvorani. Prosila sem za pričanje iz druge sobe prek videopovezave. Če bi ga uzrla pred sabo, res ne vem, kako bi se odzvala. Že ko sem slišala njegov glas, mi je postalo slabo,« je še opisala svojo reakcijo na posiljevalca.

Obramba se je na prvostopenjsko sodbo županijskega sodišča v Veliki Gorici pritožila, pred tedni pa jo je hrvaško visoko kazensko sodišče potrdilo. Sojenje je bilo sicer zaprto za javnost, identiteta žrtve v javnosti ni znana.

Škaro je zaradi posilstva prijavila zdravnica, potem ko se ji je tajnica Avtokluba Siget zaupala, da jo je avgusta in septembra 2019 v delovnih prostorih posilil in večkrat spolno nadlegoval. Prijemal jo je za zadnjico, jo božal po nogah in ji govoril, da je frigidna.

Napad z 10. avgusta je mama dveh otrok tako policiji kot kasneje na sodišču natančno opisala. Približal se ji je od zadaj, jo z desno roko prijel okoli pasu, z levo segel pod modrc in jo uščipnil za bradavico. Nekako se mu je uspela izviti, rekla mu je, naj neha. A ni.

»Eno roko mi je dal na hrbet, drugo pod krilo v hlačke. Prosila sem ga, naj neha, a mi je rekel, da bo počel, kar bo hotel. Da me bo vrgel na posteljo in posilil,« je povedala. Bolj ko ga je rotila, naj neha, globlje je tiščal prste in bolj agresiven je postajal, je žrtev anonimno spregovorila za oddajo Preverjeno. »Takrat sem izgubila zavest,« je še dodala.

Po vsem tem jo je posedel in jo vprašal, ali se ji lahko opraviči. Zavrnila ga je, češ da za kaj takega pač ni opravičila. Prek prijatelja ji je ponudil 80.000 evrov za molk. Tako ga je prijavila tudi zaradi groženj in poskusa podkupovanja. Policija sprva ni ukrepala, zganili so se šele ob objavi napovednika za oddajo z njeno zgodbo.

V trenutku se je spremenil v pošast

Septembra 2019 so Škaro aretirali na mejnem prehodu z BiH, zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja pa je bil v priporu skoraj do konca novembra. Navedbe žrtve je zavrnil in vztrajal, da se mu je tako želela maščevati, ker ji ni hotel zvišati plače. Tožilstvo mu ni verjelo.

Da je prišlo do telesnega stika, je dokazala tudi analiza obleke in spodnjega perila, na katerih so našli njegov DNK. Žrtev je bilo še več. Zaposlene so bile dogovorjene, da so skupaj odhajale domov, da ne bi kakšne dobil na samem. »Rekla mi je, da ne more verjeti, kako se lahko nekdo v trenutku preobrazi v pravo pošast,« je o napadih Škare povedala mama druge domnevne žrtve. Po poročanju hrvaških medijev se je za danes 64-letnega Škaro že dolgo govorilo, da je »spolni plenilec«, a ga nobena od žrtev ni prijavila.

Damir Škaro je bil v mladosti uspešen boksar, leta 1986 je na svetovnem prvenstvu v ameriškem Renu v poltežki kategoriji osvojil tretje mesto, dve leti kasneje pa na olimpijskih igrah v Seulu v Južni Koreji še bronasto medaljo. Boril se je v domovinski vojni (kot športnik je »hrvaškim braniteljem na prvi bojni črti ponujal moralno podporo«), kasneje je bil med ustanovitelji hrvaškega olimpijskega komiteja, bil je tudi predsednik hrvaške boksarske zveze. Med letoma 1996 in 2000 je bil poslanec HDZ v saboru, kjer je stkal ogromno (političnih in cerkvenih) prijateljstev in skoval pomembne zveze za prihodnost.