5

motorjev je na voljo ob lansiranju, in sicer trije bencinski z močjo od 115 do 265 konjev (od 85 do 195 kW) in dva dizelska z močjo 115 in 150 konjev (85 in 110 kW). Najmočnejši bencinar je vgrajen le pri petvratni različici. Pri najmočnejših bencinarju in dizlu je serijski 7-stopenjski samodejni menjalnik.