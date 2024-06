Koalicijski partnerji Gibanja Svoboda, ki mu Boštjančič pripada, nad njegovimi izjavami pričakovano niso bili navdušeni.

Verjetno pa ne bi smeli biti presenečeni. Gospod Boštjančič je ekonomist in finančni minister, zato ga barva denarja zanima precej bolj kot politične barve. Ko je v igri denar, ni prostora za ideologije, nazore, načela, čustva ... V evrskem območju je denar zelen, rdeč, moder, oranžen in rumen, vijoličnega pa ne tiskajo več.

To so barve, ki zanimajo finančnega ministra in sorodne duše, ki so se pripravljene za več denarja spajdašiti s komer koli. Nerodno pa je, da je slovenski proračun kljub temu v rdečih številkah.