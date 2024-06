Že po samem videzu krtačke se zdi maskara fantastična izbira, če želite doseči učinek gostih, dolgih in temnih trepalnic. Tako bo ta najnovejši izdelek najverjetneje izstopal kot favorit med obstoječimi balzami, rdečili, bronzerji, šamponi pa tudi izdelki za nego kože, ki so v bogati ponudbi kozmetične znamke. Njegove zaščitne lastnosti negujejo trepalnice, skrivnost pa je v formuli, ki jo sestavljajo tri ključne sestavine – kompleks widelash, sestavljen iz peptidov in biotina, ki krepijo korenino, tahitijske mikroalge za gostoto in polnost trepalnic ter vitamin E za nego.