Film govori o afroameriški punčki barbie, ki so jo začeli prodajati leta 1980, in njenem vplivu na temnopolta dekleta. Temnopolta barbie je namreč malim Afroameričankam pomagala razumeti, da zaradi svoje barve kože niso nič manj vredne kot druge. Do takrat je klasična barbie s svetlo kožo, blond lasmi in modrimi očmi veljala za simbol lepote in ženstvenosti.

Črno barbiko je režirala Lagueria Davis, film pa se ukvarja z vplivom treh Afroameričank, ki so bile zaposlene pri Mattelu – Mae Mitchell, Kitty Black Perkins in Stacey McBride Irby. Vse tri so zaslužne za nastanek temnopolte barbie, Mae Mitchell pa je teta Laguerie Davis, tako da je režiserka veliko informacij dobila iz prve roke.