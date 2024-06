Pri svojih osemindvajsetih letih ima za seboj že bogato kariero, v kateri je sodeloval z znamkami, kot so Dolce & Gabbana, Prada, Armani, Karl Lagerfeld in Pierre Balmain.

Pred kratkim je izdal svojo prvo otroško slikanico Krilo, v kateri predstavi raznolikost in nesprejemanje skozi spolne stereotipe, ki jih je doživljal kot otrok.

Z manekenstvom ste se začeli ukvarjati že kot najstnik.

Res je. Pri petnajstih letih me je med nakupovanjem v ljubljanskem BTC ustavilo dekle in mi reklo, da bi se lahko ukvarjal z manekenstvom. Najprej seveda nisem verjel, da gre za resnično povabilo. Na srečo so imeli v tistem času aktivno agencijo v BTC, zato sem šel tja in videl, da vse zares obstaja. Približno šest mesecev po prvem srečanju so me že poslali v Milano, kjer sem imel prvi casting. Prvič je z menoj šla mama, pozneje pa sem se v Slovenijo začel vračati le, da sem opravljal izpite na srednji šoli. Kmalu sem se preselil v Pariz in pozneje v New York in London, nekaj časa sem bil celo v Aziji. Zdaj živim v Los Angelesu.

Ste na začetku čutili kakšne pritiske zaradi modnih standardov?

Za visoko modo moraš biti zares suh. Pritiski so zato vedno bili in še vedno so, predvsem v tem, da si pred vsakim večjim tednom mode na dieti. Na srečo mi to nikoli ni seglo do srca, več težav imajo na tem področju ženske, saj nanje še bolj pritiskajo. Težko je tako z vidika prehrane kot telovadbe, mnogi pa ob tem pozabijo na številna potovanja. Ves čas si na poti, kar je res utrujajoče. Veliko je tudi medsebojnega primerjanja, kljub temu da si tega ne želiš, ves čas gledaš na druge in se z njimi primerjaš. V tej industriji je vedno nekdo boljši od tebe.

Imam srečo, da nikoli nisem bil zares obupan in sem vedno imel druge možnosti. Kadar koli bi se lahko vrnil domov. Manekenke, ki prihajajo iz držav, kot sta Brazilija in Tajska, takšne možnosti nimajo, saj večinoma same z delom preživljajo cele družine, zato je pritisk, da morajo uspeti, pri njih še večji.

Kdaj ste začutili, da vam je zares uspelo?

Ob podpisu prve velike pogodbe s Calvinom Kleinom, ko sem živel v New Yorku v res lepem stanovanju. Takrat sem si rekel, da mi je zdaj res nekaj uspelo. Z denarjem sem si lahko pokril stroške izobraževanja v Amsterdamu in takrat manekensko delo opravljal le polovično. To je bila zame finančna potrditev in dokaz, da sem dovolj dober. V tujini se z manekenstvom lahko zasluži zares dobro. Pri pogodbi s Calvinom Kleinom sem denar prejemal vsak mesec zaradi ekskluzivne pogodbe. V Sloveniji ljudje delajo večinoma za reference, v tujini si za kampanjo lahko plačan od 10.000 do 50.000 evrov. Dobro so plačane tudi reklame, ki so predvajane večkrat, saj si plačan za vsako predvajanje. Največ denarja pa zaslužimo z reklamami za hotele in seveda z naslovnicami revij, tam se zneski gibljejo tudi do nekaj sto tisoč evrov.

Ljudje imajo o manekenih veliko predsodkov. Delo se jim zdi preprosto, manekeni pa ne zares pametni.

Da, ljudje res kritizirajo, kar koli počneš. Naučil sem se, da te nikoli ne kritizira nekdo, ki dela boljše kot ti, to je vedno nekdo slabši od tebe. Manekeni, ki jih poznam, govorijo vsaj štiri ali pet jezikov, svoj denar vlagajo v izobraževanje in se dobro znajdejo, ko sami potujejo povsod po svetu. V vseh letih sem spoznal res veliko dobrih prijateljev v manekenstvu.

So vaši najboljši prijatelji v tem primeru tudi vaša največja konkurenca?

Zagotovo, na začetku mi je bilo zares težko, ko je kdo od mojih prijateljev dobil delo, jaz pa ne. Vse sem vzel zelo osebno in mislil, da je vedno nekdo boljši od mene. Najbolj me je prizadelo, ko je moj sostanovalec dobil ponudbo za Vouge Italija, ki sem si jo najbolj želel. Pozneje sem bil na naslovnici tudi jaz in ugotovil, da vsak pride do dosežka ob pravem času.

Spoznali ste tudi zelo znane osebe. Vas je kdo posebej presenetil?

Najprej sem spoznal Justina Bieberja, saj sva imela oba ob istem času pogodbo za Calvina Kleina. On je bil glavna zvezda kampanje, vedno je namreč tako, da znamke izberejo manekene in zvezde. Zvezdniki so tisti, ki privabljajo ljudi v trgovine. To je bilo še v času, ko je bil Justin precej divji. Spoznal sem še Kendall Jenner in Ariano Grande, ki sta hodili na zabave Calvina Kleina, in na eni od modnih revij Monico Bellucci.

Ko ste začenjali manekensko pot, družbena omrežja še niso bila v ospredju. Danes je tam prav vsak lahko model. Ali vplivneži s tem ogrožajo modno industrijo?

Po eni strani so vplivneži z uspešnimi objavami omogočili, da se je modna industrija bolj odprla za druge, kar je lahko prednost za vse, saj podjetja vse več denarja usmerjajo v modo. Tudi jaz imam veliko sledilcev in nekaj denarja zaslužim z instagramom, kar se mi zdi odlično. Po drugi strani pa mora vsak poklic imeti kriterije, če želimo, da se industrija obdrži. Z omrežji v tej industriji ni več tako strogih kriterijev. V resnici pa vplivneži modelom za visoko modo ne predstavljajo resne konkurence na področju mode, z njimi tekmujemo le glede marketinga in promocije na instagramu. Na profesionalnih castingih ljudi, ki objavljajo na omrežjih, ne vidimo, saj morajo modeli ustrezati kriterijem.

Razlikujemo se tudi po tem, da imamo modeli za visoko modo v vsaki modni prestolnici svojega agenta, ki skrbi za castinge in vsak večer pošilja sezname avdicij za prihodnji dan. Tam nas pričakajo res dolge vrste ljudi, ki čakajo na isto delo. Pri castingih se držimo pravila, da smo oblečeni le v črno ali belo. Pomembno je, da smo nasmejani in prijazni, kar pa je včasih težko. Čakanje v vrstah je lahko res naporno, še zlasti pozimi, ko je v Parizu ali Milanu zares mrzlo.

V svoji knjigi Krilo pripovedujete o dečku, ki si je želel nositi krilo, a ga družba ni sprejela. Ste želeli predstaviti svojo zgodbo?

Del zgodbe je izmišljen, del pa je moja osebna zgodba. Predstavil sem grozno izkušnjo s psihičnim mučenjem, ki sem jo imel v osnovni šoli. Osem let mojega šolanja je bilo res težkih, nisem si upal iti na gimnazijo, saj sem mislil, da bo tam enako, a na srečo sem imel dobro izkušnjo. Otrokom želim predstaviti, da je drugačnost lahko tudi dobra. Glavni lik zaradi svoje drugačnosti naleti na kritike svojih najbližjih, celo mame. Ostane sam z najboljšo prijateljico proti vsemu svetu.

Že od nekdaj sem rad pisal, v zadnjih letih predvsem za modne revije. Želel pa sem napisati tudi knjigo za otroke, ki bi vključevala vsebine, ki jih v otroških knjigah običajno ni. Knjiga je že izšla v slovenščini in angleščini, v angleščini je doživela velik uspeh.

Se boste zdaj še bolj posvetili pisanju?

Knjigo Krilo sem najprej pokazal svojemu prijatelju, ki je včasih delal kot grafični oblikovalec za Chanel, on me je usmeril k založbi na Malti, kjer so mi predlagali ilustratorja Kennetha Zammita Tabona. To me je spodbudilo k iskanju novih idej. V svojem delu bi otrokom rad predstavil splav. Opažam, da veliko ljudi temu nasprotuje, zato bi rad napisal nekaj, kar ima močno tematiko, a je prilagojeno otrokom, da bi zgodbo dobro razumeli.

