Z novim uspehom je branilec naslova še povečal naskok v seštevku sezone, zdaj ima že 69 točk prednosti pred tekmeci.

Verstappen je dirko sicer začel z drugega mesta, saj si je v soboto najboljši startni položaj privozil Norris. A na dirki Nizozemec nato ni imel pravega tekmeca, še najbolj se mu je približal Norris, ki je na tretje in četrto mesto potisnil rojaka Hamiltona in Georga Russlla (Mercedes), šele peti je bil najboljši Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc.

Norris bi se morda ob boljšem startu in drugačni taktiki lahko tudi vmešal v boj za zmago, a so pri Red Bullu odlično načrtovali taktiko postankov in na koncu je Nizozemec prišel do trojčka zaporednih zmag v katalonski prestolnici na dirki, ki je bila natančno 1111. v zgodovini formule 1.

"Nismo bili najhitrejši na stezi, smo pa imeli najboljšo taktiko in smo naredili vse prav," je po zmagi za prireditelje dejal Verstappen.

Zmago je Norris bržčas zapravil že na startu; najboljšega položaja, v soboto si je privozil šele drugi "pole position" v karieri, namreč ni izkoristil, saj ga je prehitel Verstappen, mimo njiju pa je nato iz ozadja švignil še Russell.

Verstappen je za vodstvo Russlla prehitel že v tretjem krogu, Britanec je nato po slabem prvem postanku precej izgubil, pri Hamiltonu so v Mercedesovi ekipi delo opravili bolje in nekdanji svetovni prvak se je vrnil na stezo tik za Carlosom Sainzem. Sledil je oster obračun in tesno prehitevanje, ki ga je preiskovalo tudi vodstvo dirke, ki pa na nezadovoljstvo Španca kljub rahlemu dotiku med dirkačema Hamiltona ni kaznovalo.

"Moral bi zmagati, toda start se mi je ponesrečil. Zaslužili bi si več, avto je bil danes izjemen," je bil po koncu dirke le delno zadovoljen Norris.

Bolj nasmejan je bil Hamilton. Prvič v sezoni se je prebil na zmagovalni oder. "Kar dober konec tedna. Moram pohvaliti ekipo, vse smo naredili prav, tako strategijo kot postanke," je dejal Hamilton.

V zadnjem delu dirke ni bilo več posebej razburljivo, po drugem postanku pa je Norris, ki je k mehanikom zapeljal tri kroge pozneje kot Nizozemec, ostal za njim in kljub naporom, da bi ga ujel, svoje uvrstitve ni več izboljšal.

V majhno tolažbo Norrisu je zdaj vsaj seštevek SP, saj se je z drugim mestom v Barceloni prebil na drugo tudi v sezoni. Za že precej oddaljenim Verstappnom (219) je Norris zdaj drugi s 150 točkami, tretji pa po novem Leclerc s 148.

Dirkači formule 1 bodo imeli do naslednje postaje manj kot teden dni časa, saj bo v avstrijskem Spielbergu na vrsti dvojni spored s sobotno sprintersko dirko in nedeljsko klasično.