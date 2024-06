Neprepoznavni, bledi, neprepričljivi. To je le nekaj pridevnikov, s katerimi angleški mediji v zadnjih dneh opisujejo predstave njihove reprezentance na evropskem prvenstvu. Čeprav imajo izbranci selektorja Garetha Southgata na računu štiri točke, s predstavama proti Srbiji (1:0) in Danski (1:1) nikakor niso navdušili.

Oba obračuna so sicer začeli siloviti in hitro zabili gola, nato pa občutno popustili. Southgate je priznal, da njegovo moštvo ni v najboljši fizični pripravljenosti, kar je za tako pomembno tekmovanje čudno, s tem pa se odpira možnost Sloveniji, da šokira nogometno Evropo.

Več posesti žoge in manj napak

Angleški mediji glavni razlog za težave s fizično pripravo vidijo v izredno napornih klubskih sezonah, ki so jih imeli njihovi reprezentanti, a pozabljajo na to, da bi potem takem podobne težave morale pestiti tudi ostale izbrane vrste. Selektor Southgate je izpostavil, da njegovo moštvo ne pritiska na nasprotne branilce v tolikšni meri, kot bi si želel sam. V luči utrujenosti igralcev je namignil, da bi lahko na tekmi proti Sloveniji opravil nekaj zamenjav v začetni enajsterici.

»Ne pritiskamo dovolj agresivno, ne pokažemo prave intenzitete. Limitirani smo zaradi fizičnega stanja igralcev. Če primerjate tekme v kvalifikacijah in prvi dve na evropskem prvenstvu, je opazno, da smo pred tem obrambno linijo postavili precej višje. Posledično imamo žogo manj v posesti in delamo več napak. V tem pogledu moramo napredovati in imeti boljši nadzor nad tekmami, saj se nam bo potrebno tako manj braniti, dvignila pa se bo tudi samozavest,« je manjši alarm prižgal Gareth Southgate.

Dr. Rebekah »Zeena« Jade, specialistka za fizično pripravo, je dobila posebno nalogo, da v kratkem času izboljša telesno pripravljenost igralcev. Petek je bil v angleškem taboru tako namenjen posebnim vajam in jogi. Eden tistih, ki je deloval najbolj upehan, je bil zvezdnik Harry Kane, ki se je pri Bayernu ubadal s težavami v hrbtu. Proti Danski ga je Southgate iz igre potegnil po 70 minutah igre. Kane naj bi po tekmi sklical izredni sestanek samo za igralce, a je to hitro zavrnil.

»Kane je v zadnjem mesecu in pol le na eni tekmi odigral vseh 90 minut. Pred tekmo s Slovenijo bomo naredili temeljito analizo. Glede na karakteristike tekmeca in stanje naših igralcev bom na zelenico poslal tiste, ki bodo v danem trenutku v najboljši pripravljenost. Proti Danski sem želel potrditi igralce, ki so začeli proti Srbiji in izborili zmago, ter jim tako dvigniti samozavest. Tokrat bomo postopali situaciji primerno,« je še dodal Southgate.

Slovenijo zelo spoštujejo

Če angleški selektor ne deluje pomirjen, pa so precej manj zaskrbljeni igralci. »Javnost ustvarja nepotrebno paniko. Igralci smo mirni. Imamo štiri točke in smo na dobri poti do prvega mesta v skupini,« pravi vratar Jordan Pickford. Podobnega mnenja je tudi Jarrod Bowen, ki je v igro na tekmah s Srbijo in Dansko vstopil s klopi za rezervne igralce. »Atmosfera v ekipi je odlična. Zunanje dejavnike poskušamo ignorirati in se osredotočamo le nase. Vemo, česa smo sposobni in kaj moramo popraviti. To bomo tudi naredili, zato ne vidim razloga za kakšno pretirano dramo. Čaka nas še zadnja tekma v skupini, ki jo moramo dobiti. Potem bo vse mirneje. A niti pod razno nas ne čaka lahka tekma. Slovenija je odlična ekipa, ki je na prvenstvu pokazala veliko kakovosti. Zelo jih spoštujem.«