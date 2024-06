Nad Dubrovnikom je popoldne izbruhnil požar, pri gašenju pa so gasilcem pomagala tudi letala za gašenje. Zaradi požara so zaprli del jadranske magistrale, poročajo hrvaški mediji.

Dubrovniški gasilci so okoli 14.30 prejeli obvestilo, da na območju nad Dubrovnikom gori nizka vegetacija in borov gozd. Požar, ki se je zaradi vročine hitro širil, so z letali za gašenje uspeli lokalizirati približno dve uri kasneje.