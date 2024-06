Že ves dan je na cestah povečan promet. Po zadnjih podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je promet povečan iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, na štajerski avtocesti pa pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer se zaradi zastojev potniki zamudijo za od 10 do 15 minut. Zaradi nesreče zastoj nastaja tudi na gorenjski avtocesti.

Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Nastaja zastoj in do desetminutne zamude.

Nekaj lokalnih cest je zaprtih zaradi prireditev. Tako je cesta Muta-Vuzenica na Muti zaprta do 19. ure, na relaciji Grm-Trebnje-Pluska-Dobrnič bodo do 19. ure občasne, do 30-minutne zapore, kratkotrajno bo zaprt tudi priključek Trebnje zahod. Cesta Črnomelj-Metlika oz. Belokranjska cesta pa bo v Črnomlju zaprta danes od 17. ure do ponedeljka do 1. ure, je še zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste.