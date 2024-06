Ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) za bazo med evropskim prvenstvom v nogometu v Nemčiji izbrala Wuppertal, smo lahko takoj potegnili vzporednice s slovensko prestolnico Ljubljano. Wuppertal je s 350.000 prebivalci po velikosti podoben Ljubljani, ima pa bogato zgodovino in kulturo.

Prve omembe naselja segajo v 11. stoletje, mesto je nastalo šele leta 1929 in se je razvilo v pomembno industrijsko, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče. Blaginjo in rast je prinesla predvsem tekstilna industrija. Pomen mesta je upadel po obsežnem razdejanju v drugi svetovni vojni.

Značilnost mesta z okolico je veliko zelenja in je podobno Sloveniji, zato ima Wuppertal z gozdovi in travniki sloves velikega mesta na podeželju. Značilnost mesta so tudi strme in ozke ulice, zato ima sloves mesta z največ stopnicami v Nemčiji in ga imenujejo tudi nemški San Francisco.

Zaščitni znak je viseča železnica

Največja atrakcija Wuppertala in zaščitni znak mesta je viseča železnica, križanec med tramvajem in žičnico. Obstaja že od leta 1901 in je s 13 kilometra dolgo progo pomembna prometna žila. Nemško varnost in pedantnost razkriva podatek, da so imeli v vseh nesrečah eno smrtno žrtev.

Novinarji, ki bivamo v središču mesta, jo uporabljamo za prevoz do nogometnega stadiona, kjer trenira slovenska reprezentanca, saj iz vlaka stopimo neposredno na velik objekt, ki je je dom nemškega četrtoligaša. Vožnja z visečo železnico je atraktivna, saj največji del poteka nad reko Wupper.

Promet z avtomobili, visečo železnico in avtobusi v Wuppertalu, kjer je veliko enosmernih ulic, je veliko bolj umirjen kot v Ljubljani, saj ni gneče, nervoznih voznikov in nemško disciplinirani upoštevajo omejitve hitrosti. Do kaosa pride le takrat, ko zmaga turška nogometna reprezentanca in njeni navijači zatrpajo ulice in povzročijo veliko hrupa, a policija reagira tako, da zapre promet v središče mesta. Ob zmagi turške reprezentance je slavje vsaj tako glasno kot ob uspehih nemške izbrane vrste.

Wuppertal je eno najbolj multikulturnih mest v Nemčiji, saj je skoraj četrtina prebivalcev tujcev. V dneh prvenstva je pravi babilon navijačev iz vse Evrope. Wuppertal je blizu Kölna, Düsseldorfa, Dortmunda in Gelsenkirchna, zato so ga številni navijači izbrali za svoje bivanje med prvenstvom, saj so veliko ugodnejše cene prenočišč, prehrane in pijače kot v velikih mestih.

V hotelu, kjer bivamo za ceno dobrih 100 evrov na noč, srečujemo navijače Gruzije, Turčije, Slovaške, Portugalske, Škotske, Albanije, Češke ..., katerih razpoloženje je premo sorazmerno z igrami njihovih reprezentanc. Cene zrezkov v prestižni restavraciji na osrednji ulici v središču mesta, kjer je bila v soboto popoldne večja gneča, kot je na Čopovi v Ljubljani, so med 15 in 20 evrov, piva med štiri in sedem evrov, dveh decilitrov vina, ki je najmanjša merska enota, med pet in sedem evrov. Pri vseh pijačah, ki jih točijo v kozarec, so radodarni, saj običajno natočijo več, kot je oznaka.

Angleži in Škoti za sosednjima mizama

Če so nekatere cene bolj ugodne kot v Ljubljani, nas moti vreme. Podnebje je subatlantsko s povprečno letno temperaturo 11 stopinj Celzija. Pogosto dežuje in piha veter, zato sta obvezni oblačili pulover in jakna, v nahrbtniku pa dežnik. Veliko bolj smo uživali, ko je Slovenija igrala tekmi južneje, v toplem Stuttgartu in vročem Münchnu.

Wuppetral diha z evropskim prvenstvom, saj v številnih lokalih predvajajo tekme na velikih ekranih. Najbolj glasni so navijači reprezentanc, ki igrajo, medtem ko ostali obiskovalci navijajo za tisto, ki jim je bolj simpatična.

»Navijali smo za vas. Škoda, ker niste premagali Srbije,« sta nam dejala mladeniča. Ko sta razkrila, da imata korenine v Albaniji, je bilo jasno, zakaj sta stiskala pesti za Slovenijo. Incidentov ni, čeprav za sosednjima mizama sedijo Angleži, ki jih je vsak dan več, in Škoti, se pa zbadajo predvsem s prepevanjem pesmi.

*** 355.000 prebivalcev ima Wuppertal in je 17. največje mesto v Nemčiji. 85.000​ prebivalcev Wuppertala je tujcev (23,3 odstotka). Na prvem mestu so z 11.500 prebivalci Sirijci, na drugem Turki z dobrimi 10.000 in na tretjem Ukrajinci s 6300 prebivalci. Sledijo Italijani, Grki, Poljaki, Romuni, Maročani, Srbi, Severni Makedonci, Iračani, Španci, Rusi, Hrvati, Nizozemci ...