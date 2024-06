V četrtek so na njunem domu v Slavonskem Brodu našli trupli zakoncev, 76-letnega moškega in dve leti starejše ženske. Umrla naj bi nasilne smrti in sicer naj bi jima s hladnim orožjem sodil njun 45-letni sin. Še isti dan so ga prijeli, preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Grozi mu 50 let zapora, a bo višina kazni odvisna od tega, v kakem stanju naj bi dejanje sploh izvedel. Odločilno bo mnenje izvedenca za psihiatrijo, ki bo ugotavljal, ali je bil v času umorov prišteven ali ne.

Za hrvaške medije so spregovorili nekateri sosedi družine. Eni so bili bolj, drugi manj zgovorni. »Bila sta dobra človeka, poštena. O njiju nimam kaj slabega za povedati,« je pokojni par za Jutranji list opisal eden od sosedov. On je bil prava dobričina, ona je bila bolj zadržana. Njun starejši sin se je pred leti preselil v Istro, se poročil, a je umrl za rakom. Mlajši sin, gre za osumljenca, pa se je po letih dela v Franciji vrnil domov ter kupil hišo na isti ulici. Druga soseda je pristavila, da je bil 45-letnik zadnja leta vidno na robu z živci. Bil je vse bolj neurejen, cele dneve se je samo vozil s kolesom. Ne ve pa, kaj se mu je zgodilo.

S sekiro grozil otrokom

Še ena soseda pa je za portal 24sata dejala, da so imeli z osumljencem veliko težav: »Cela družina se je držala bolj zase, niso se družili z ostalimi, je pa osumljeni maltretiral vse sosede. Na živce so mu šli psi, mačke, bolj ali manj vse živali, kričal je, da zaradi njih ne more spati. Bilo nas je stran. Ravno zaradi njega sem nehala rediti svinje, saj se je nenehno pritoževal, da mu smrdijo.« Osumljenčeva mama je tu in tam potarnala, da je sin bolan, a da ga nikakor ne more spraviti k zdravniku. Osumljeni naj ne bi spoštoval osnovnih sosedskih manir, saj ni skorajda nikoli pozdravil, nekim otrokom pa je celo grozil s sekiro. Vsi so se strinjali, da je bil čuden. Je pa bil mamin skrbnik, ki je imela shizofrenijo. To pomeni, da je starša redno obiskoval.