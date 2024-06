»V ta namen bodo na stadionih sprejeti dodatni varnostni ukrepi, da bi še bolj izpolnili zahteve turnirja in preprečili takšne incidente,« je sporočila Uefa. Iz varnostnih razlogov o posameznih ukrepih ni povedala ničesar določenega.

Med kršitelji tudi otrok

V soboto so gledalci na tekmi Portugalske proti Turčiji (3:0) v Dortmundu večkrat pritekli na igrišče. Tarča za »selfieje« je bil Cristiano Ronaldo. In če je portugalski nogometaš z veseljem poziral otroku, je bil pri ostalih petih odraslih, ki so se v želji po lepi sliki vesili po njem, malce manj navdušen.

Ko je dobil fotografijo s svojim vzornikom, jo je mladi navijač ucvrl z igrišča. In čeprav se jim je spretno izmikal, so ga varnostniki na koncu vendarle ujeli. Navijači na tribunah so njegovo ujetje pospremili z glasnimi vzkliki neodobravanja, saj so se prej ploskali, ko se je uspel prebiti do velikega zvezdnika.

»Varnost na stadionu, na igrišču in v prostorih moštva je glavna prednostna naloga Uefe, nemške zveze DFB in organizatorjev EP,« je poudarila Uefa.

Izpostavila je pravne posledice za tiste, ki vdrejo na igrišče. »Vsak vstop na igrišče nepooblaščene osebe pomeni kršitev stadionskih pravil in bo imel za posledico odstranitev s stadiona, prepoved ogleda vseh tekem na EP in kazensko ovadbo zaradi vdora na igrišče.«