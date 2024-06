Včeraj popoldan je zaradi hudih poškodb v Kočevju umrl 32-letni moški. S sedem let starejšo partnerko sta se sprla, ona pa ga je nato zabodla z ostrim predmetom. Aretirali so jo na kraju dogodka in ji odvzeli prostost.

Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka, osumljenko bodo v nadaljevanju privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Po naših neuradnih informacijah naj bi preiskava zaenkrat pokazala, da je šlo najverjetneje za uboj, za katerega je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora. Po nekaterih informacijah naj bi se policisti pri paru v preteklosti že oglasili, ali je bilo nasilje med 32-letnikom in 39-letno osumljenko dejansko prisotno tudi v preteklosti, pa bo pokazala preiskava. Po naših informacijah se je 39-letna osumljenka sama predala policistom.