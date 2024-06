Tekmovanje, ki se ga je udeležilo nekaj več kot 1500 psov, je bila tudi zaradi številnih pasme prava paša za oči in dušo vseh ljubiteljev psov. Čeprav je bilo težko oceniti, katera pasma je številčno prevladovala, pa smo nekako vseeno uspeli izvedeti, da so v trendu trenutno pomeranci.

Med razstavljavci je bilo največ Italijanov, ki še vedno stavijo na različne pasme ptičarjev, ponovno pa so tudi potrdili, da obožujejo tudi jazbečarje. Sledijo Slovenci, ki so se tokrat pripeljali nekaj manj kot sto psov, 61 pasemskih različic. Sledili so Nemci, Čehi, Avstrijci in nato Hrvati. (več jutri v Dnevniku)