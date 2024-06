Pomembna bo za obe ekipi, Slovenija bi si z zmago zagotovila prvo mesto pred zaključnim turnirjem v Lodžu, Srbija pa se še vedno bori za vstopnico na zaključni turnir in pa tudi na olimpijske igre. Za slednje je zaenkrat v dobrem položaju, lahko pa zaide v težave, če Kuba pred tem preseneti Poljsko.

Prav Poljaki so tisti, s katerimi se Slovenci borijo za prvo mesto po rednem delu lige. Slovenci imajo zaenkrat zmago več, prvo mesto bi potrdili s kakršno koli zmago. Prvo mesto bi jim v Lodžu prineslo lažjega tekmeca v četrtfinalu, realno je videti, da bo to Argentina ali pa Kuba, če preseneti Poljake.

Borba za status nosilca v skupini

Boj za prvo mesto pa na tekmi z ekipo, ki jo vodi nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković, pa zagotovo ne bo edini motiv slovenskih igralcev. Zdaj so se tudi prebili na drugo mesto svetovne jakostne lestvice in če na njem ostanejo tudi po tekmi s Srbijo, bodo v Parizu imeli status nosilca skupine. Prav tako je na vsakem obračunu s Srbijo, ki je dlje časa njihov velik tekmec, prisotna velika želja po uspehu, ta pa zagotovo še večja, ker bodo spet igrali pred polnimi Stožicami.

»Da bi se dobro spočili, ne bomo imeli časa. Mentalno se moramo pripraviti na tekmo, ne bomo pa nič preračunavali. Želimo do zmage in maksimalnega števila točk za lestvico,« je dejal Tonček Štern.

Slovenci in Srbi so igrali že številne medsebojne tekme. Srbi so uspešnejši, toda zadnje tri obračune so dobili Slovenci. Dva v ligi narodov, enega pa na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre.