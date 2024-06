Močno pijan vozil v napačno smer po avtocesti in se zaletel v drug avto

Na štajerski avtocesti je danes zjutraj prišlo do nesreče, ko je 37-letnik pri Slovenski Bistrici na avtocesti vozil v napačno smer in trčil v drug avto. Izkazalo se je, da je bil za volanom pijan. Zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj.