Izraelske obrambne sile (IDF) so potem, ko je posnetek zaokrožil po spletu, potrdile njegovo pristnost. Pojasnili so, da so vojaki, ki so po raciji na pokrov vojaškega vozila privezali v streljanju ranjenega Palestinca, kršili protokol. Napovedali so preiskavo incidenta. »V nasprotju z ukazi in standardnimi operativnimi postopki so sile osumljenca prijele in ga privezale na pokrov motorja. Ravnanje sil na posnetku ni v skladu z vrednotami IDF-a,« so sporočili.

Družina moškega je za BBC povedala, da so zaprosili za reševalno vozilo, vojaki pa so ga kar privezali na avto in se odpeljali. Trenutno je na zdravljenju pri Rdečem polmesecu, še piše BBC.

Največji protesti doslej

V Tel Avivu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 150.000 ljudi, ki so med drugim imeli na plakatih napise »Ustavite vojno« in »Minister za zločine«.

Protestniki so se zbrali še v več drugih mestih, med drugim v Jeruzalemu in Hajfi. Zahtevajo dogovor o izpustitvi preostalih talcev, ki še ostajajo v rokah palestinskih skupin, in predčasne volitve.

ZDA, Katar in Egipt sicer nadaljujejo posredovanje med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, da bi se doseglo dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev v zameno za palestinske zapornike, a pri tem zaenkrat niso uspešni.