V BiH so neurja s točo največ škode povzročila na območju Bnjaluke, Doboja, Hrvaćanov, Tuzle. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, teniških žogic ali jajc, ki je povzročila ogromno škode tako na vozilih kot tudi na kmetijskih pridelkih.

Neurje se je nato pomaknilo proti Srbiji.

Meteorologi tudi za danes napovedujejo možnost hujših neviht, za devet regij v BiH so že izdali opozorilo.

Large hail stones from northern area of Bosnia and Herzegovina, near #Doboj Source in image descriptions. pic.twitter.com/IAx7P1NouG — PulsarWX (@PulsarWX) June 22, 2024

Lokalni prebivalci so razlagali, da česa podobnega še niso nikoli videli. Moški na spodnem posnetku iz kraja Osečina na zahodu Srbije kaže, kako poškodovani so bili v neurju avtu. Toča je razbila več šip, na pločevini so vidni njeni odtisi. Nekatera vozila so bila nevozna.