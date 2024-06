»Opremljena bodo s širokimi steklenimi okni, ki omogočajo povezavo z okolico in prepuščajo obilo naravne svetlobe. Poleg tega bodo imela stanovanja obsežne bivalne terase na jugozahodni strani, ki omogočajo podaljšano bivanje na prostem in uživanje v razgledu nad celotnim mestom,« je pojasnil direktor podjetja Brilosa Nejc Hrnčič.

Lokacija objektov je v mirnem predelu Šturij, le streljaj do središča mesta, ki ga bodo lahko stanovalci obiskali peš. Soseska bo obdana z obsežnimi zelenimi površinami, objekti pa bodo zasnovani s klasičnim pridihom in uporabo kakovostnih materialov, hkrati pa bodo omogočili sodobno udobje. »Trdno smo prepričani, da bo soseska bogato prispevala k lokalni skupnosti in ustvarila kakovostno bivalno okolje za prihodnje prebivalce,« je dejal Hrnčič.