V skladu z županovo odredbo je vstop na otok trenutno dovoljen le okoli 13.000 stalnim prebivalcem. Oskrbo z vodo jim zagotavljajo lokalni rezervoarji, ki pa se bodo brez dotoka vode s celine kmalu izčrpali. Na nekaterih odročnejših zahodnih predelih otoka vode že ni več.

»Izredne razmere bi se z več tisoč turisti, ki dnevno prihajajo na Capri, še poslabšale,« je pojasnil Falco. Po županovem ukazu so na italijanski celini nemudoma prenehali prodajati vozovnice za trajekte do Caprija. Ladje, ki so že plule proti otoku, pa so oblasti pozvale, naj se vrnejo na celino, poročajo tuje tiskovne agencije.