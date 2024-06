Gruzijci in Čehi brez zmagovalca

Nogometni reprezentanci Gruzije in Češke sta se v tekmi drugega kroga skupine F na evropskem prvenstvu v Hamburgu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Obe ekipi sta s tem prišli do prve točke na tem turnirju, Gruzijci tudi do prve na evropskih prvenstvih.