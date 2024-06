Na otoku Korčula, ki je med Slovenci zelo priljubljen, zaradi del na električni napeljavi, podprtih z evropskim denarjem, te dni občasno za več ur zmanjka elektrike. Tako je bilo tudi minuli četrtek, med nogometno tekmo Slovenija: Srbija. Včeraj pa je bil razlog za vnovičen električni mrk razpad elektroenergetskega omrežja v kar štirih državah. Začelo se je v Albaniji, nato so brez elektrike ostali še v Črni gori, Bosni in Hercegovini ter v delu Hrvaške (domala po vsej Dalmaciji).

Hrvaški mediji so zaradi nedelujočih semaforjev poročali o prometnem kolapsu v Splitu in Dubrovniku, marsikje so reševali ljudi, ki so obtičali v dvigalih, za nekaj ur je obstal plačilni promet, v lokalih obiskovalcem niso mogli skuhati kave … Kot da to ne bi bilo dovolj, so Korčulo preplavile meduze mesečinke, ki kopalcem povzročajo hude neprijetnosti. Le redki, ki se odpravijo v vodo, iz nje namreč pridejo brez opeklin. Najbolj iskano »orodje« na plažah (v Prižbi, Karbunih, Pupnatski luki, Zavalatici, Brnu …) so ribiške podmetalke, s katerimi iz morja odstranjujejo te njegove strupene prebivalce, da se lahko kopalci vsaj za trenutek osvežijo v neznosni vročini. Toda že čez kakšno minuto se pojavijo kolonije novih meduz. Domačini pravijo, da jih toliko na Korčuli še bilo.

Lani težave v Dubrovniku

Mesečinka, katere znanstveno ime je Pelagia noctiluca, je majhna meduza, ki spreminja barvo od fluorescentno rumene do svetlo rjave in rožnato vijoličaste. Na robu klobuka ima osem lovk, na njih pa celice z ožigalkami, napolnjene s strupom, ki ga ob stiku vbrizgajo nič hudega slutečemu kopalcu. Mesečinka velja za najnevarnejšo meduzo v Sredozemskem morju. Živi pod površjem, kjer lebdi in občasno zaplava tako, da se poganja z razpiranjem in stiskanjem klobuka. Ob stiku z njo se lahko na koži pojavijo rdečica, mehurji, izpuščaj in oteklina, bolečina pa je podobna tisti pri opeklini. Izkušnje kopalcev kažejo, da je skrajno neprijetna. Opečeno mesto je treba najprej sprati s slano, ne s sladko vodo, in s površine kože previdno (z rokavico in pinceto) odstraniti ostanke ožigalk. Prizadetega mesta ne smemo drgniti. Za lajšanje simptomov lahko uporabimo pripravke, ki pomirjajo vnetje kože, na primer lokalne in/ali sistemske antihistaminike, pripravke z aloe vero ...

Na portalu morski.hr so zapisali, da so se meduze mesečinke v Dalmaciji pojavljale v ciklih v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja ter od leta 2004 do 2007. Za ta obdobja so bile značilne mile zime, malo padavin ter visoke temperature in atmosferski tlak, kar je ugodno vplivalo na njihovo razmnoževanje. Lani so imeli zaradi njih težave predvsem kopalci v Dubrovniku. Zaradi invazije meduz so nekatere plaže celo zaprli. Znanstveniki Centra za raziskovanje morja na Inštitutu Ruđerja Boškovića iz Rovinja so pred časom izpostavili, da na pojavnost meduz vplivajo veter, morski tokovi, podnebne spremembe in tudi človekova dejavnost, povezana z množičnim izlovom komercialno donosnih rib.