»Jan Oblak, Timi Max Elšnik in Adam Gnezda Čerin imajo težave,« je selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek razkril po današnjem treningu v Wuppertalu, ki je bil na veliko presenečenje odprt za javnost. Sobota je bila najprej namenjena pomiritvi strasti med mediji in NZS po burnem petku, ko je Kek določil, da bo medijem dan po tekmi s Srbijo na razpolago najbolj iskani Benjamin Šeško, velika večina slovenskih novinarjev pa je bila še v Münchnu ali na poti v 600 kilometrov oddaljeni Wuppertal. Kek je pred začetkom treninga prišel v novinarsko središče na stadionu in se usedel v kot, iz katerega je opazoval nezadovoljne poročevalce, ki so se pritoževali pri tiskovnem predstavniku NZS Matjažu Krajniku.

Potem ko se je Kek najprej rokoval s poročevalcem Dnevnika, je bilo nekaj besed izmenjave mnenj glede izbire sogovornika. Mnenji tabora taborov NZS in medijev sta si bili povsem različni. Kek je dejal, da je bil namen izbire Šeška, da pojasni, zakaj je bil zamenjan na tekmi s Srbijo. Zatrdil je, da ni vedel, da večina poročevalcev v petek dopoldne še ne bo v Wuppertalu in se opravičil za zaplet. »Trening je odprt 15 minut,« je dejal razburjeni Matjaž Kek, ko je zapustil medijsko središče. Nato je imel kar devet minut in 54 sekund dolg govor igralcem, a so bili zbrani predaleč ob tribune, da bi slišali, kaj je povedal.

Ko smo vsi čakali, kdaj bomo morali zapustiti trening, je prišlo sporočilo, da je odprt do konca, le snemanje s televizijskimi kamerami je bilo prepovedano. Očitno je bila to poteza za pomiritev napetosti. Na treningu Kek s sodelavci ni delal na taktiki za tekmo z Anglijo v torek ob 21. uri v Kölnu, ampak je bil namenjen krepitvi telesne moči ter igram za sprostitev: igranje pepčka, tekma na majhne gole ter tenis nogomet, v katerem so blesteli Janža, Šporar in Šeško. x