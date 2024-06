Starliner je z dvema astronavtoma na ISS pristal 6. junija, pri čemer se je plovilo soočilo z več tehničnimi težavami. Sprva je bilo predvideno, da bosta astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams na ISS ostala osem dni in se nato vrnila na Zemljo.

Zaradi okvar pogonskih motorjev in uhajanja helija so vrnitev Starlinerja najprej preložili na 26. junij, v petek pa je Nasa sporočila, da so jo odložili za nedoločen čas.

Leaders from @NASA and @BoeingSpace are adjusting the June 26 return to Earth of the Crew Flight Test mission with @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams from @Space_Station. This adjustment deconflicts from a series of spacewalks while allowing mission teams time to… pic.twitter.com/pjqz1zEu4g — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) June 22, 2024

Starliner, ki ga izdeluje ameriški Boeing, naj bi bil vesoljsko plovilo za večkratno uporabo, s katerim bi Nasa prevažala na ISS posadko. Misija se že leta sooča z zamudami in prihaja v težkih časih za Boeing, ki se sooča s krizo glede varnosti potniških letal.

Starliner je po programih Mercury, Gemini in Apollo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, raketoplanu Space Shuttle od leta 1981 do 2011 ter SpaceX-ovem Crew Dragon od leta 2020 postal šesta vrsta vesoljskega plovila, ki so ga izdelali v ZDA in prevaža astronavte.

This week on #SpaceToGround, spacewalk preparations continue, one investigation could improve understanding of early fire growth behavior, and @NASA and @BoeingSpace now target no earlier than June 26 for the landing of the #Starliner spacecraft. 👩‍🚀⭐ pic.twitter.com/01YrvxwTcz — International Space Station (@Space_Station) June 21, 2024

Boeingov Starliner je v vesolje ponesla Nasina raketa Atlas V, ki jo namerava vesoljska agencija uporabiti za vrnitev astronavtov na luno po pol stoletja premora.