Slovenija ima na evropskem prvenstvu v plavanju v Beogradu drugo priložnost, da osvoji odličje. V finalu na 50 m prsno bo ob 18:42 nastopil Peter John Stevens. Sam si želi zlato kolajno, ki bi mu v kategorizaciji prinesla svetovni razred in lažje nadaljevanje kariere.

V polfinalu je bil najhitrejši Turek Emre Huseyin Sakči, ki se je s 26,93 edini spustil pod 27 sekund. Stevens je bil sedmi in bo odličje napadel s prve proge. »Z ena na ena. Ponavadi najbolje plavam svojo dirko in me proga ne moti, saj omogoča presenečenje. Imam izkušnje in tudi na tej progi sem že osvajal kolajno. Vem, da bomo skupaj.«

Glede na osebne rekorde in prikazano na tekmi bosta izjemno nevarna tekmeca tudi Avstrijec Bernhard Reitshammer in Nemec Noel de Geus, v polfinalu pa jima je bil zelo blizu tudi Izraelec Kristian Pitshugin.

Nov osebni rekord

Plavalka kranjskega Triglava Tina Čelik je z 31,49 dosegla nov osebni rekord in najboljši lasten dosežek v karieri po šestih letih popravila za osem stotink sekunde. Njeno deveto mesto je s 17. dosežkom 31,84 dopolnila slovenska rekorderka Tara Vovk, ki se je prav tako prebila v polfinale.

»Danes sem si priplavala še eno polfinale, tega skupaj s Taro, pa osebni rekord. Res sem si želela, da bi obe prišli naprej in res sem vesela. Osebnega rekorda pa niti nisem pričakovala, a vedela sem, da sem zelo hitra. V polfinalu si želim še kakšno stotinko,« je bila zadovoljna Čelik.

Obe plavalki prsnega sloga sta se novinarjem predstavili skupaj, Tara Vovk pa je nasmejano menila: »Važno je, da sem prišla naprej in sezona se mi je podaljšala še za eno popoldne. Res sem vesela, da lahko še enkrat nastopim za Slovenijo. Malo rezerve imam, važno pa je, da uživam.«

Nekatere muči trema

Polfinalistki sta tudi Katja Fain in Hana Sekuti na 200 m delfin z 11. in 17. izidom predtekmovanja. »Imam deveto izhodišče. Rada bi se približala osebnemu rekordu,« je po tekmi povedala mariborska olimpijka Fain in s tem nakazala tudi željo po finalu.

»Moram plavati bolj sproščeno. Malo je bilo treme in upam, da jo bom popoldan spremenila v tisto pozitivno in se lahko približam svojim ciljem,« pa je pred nadaljevanjem razkrila Sekuti.

Polfinalist je tudi Anže Ferš Eržen z 2:01,95 in 15. mestom na 200 m mešano. Popoldan si plavalec Ilirije želi napad na lasten slovenski rekord, ki je osem desetink boljši od izida kvalifikacij, veliko rezerve pa ima predvsem v prsnem slogu.

»Čas je za zjutraj v redu, a res se je poznala vročina. Mislim, da bo popoldan malo lažje, ker bo sonce nižje in bo pripeka manjša. Seveda si želim finale, najbolj pomembno pa je, da se osredotočim na to, kar znam in uvrstitev bo sama prišla.«

V mešani štafeti na petem mestu

Ob koncu programa je nastopila še mešana štafeta 4 x 200 m prosto, velika vročina v Beogradu in napor pa so terjali številne odpovedi in ekipe so se več ali manj le razplavale za popoldansko razvrstitev na progah in Slovenci so pristali na petem mestu.

Posebej dobro se je razplavala Katja Fain, ki je po nastopu na 200 m delfin potrebovala nekaj počitka. »Ta start je bil zame nepotreben. Morda bi lahko plavala katera druga plavalka, saj imam sama še polfinale na 200 m delfin, a na srečo mi tukaj ni bilo treba plavati na vso moč,« je po tekmi povedla Fain.

Primož Šenica Pavletič pa je pred nedeljskim nastopom v mešani štafeti preveril formo na 100 m hrbtno in zasedel 29. mesto.