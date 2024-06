Edmonton Oilers so svoj epski boj za Stanleyjev pokal dvignili na zgodovinsko raven. Oilers so izgubili prve tri tekme v seriji na štiri dobljene zmage, a so se vrnili in izenačili ter izsilili sedmo tekmo. Ta bo v torek z začetkom ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času na Floridi, kjer bo tudi padla odločitev o letošnjem zmagovalcu lige NHL.

»Vsi v slačilnici verjamejo v nas,« je dejal levo krilo Oilersov Zach Hyman. »V tej ekipi je trenutno neomajno prepričanje. Ne glede na to, kako hude so okoliščine, vedno verjamemo, da imamo priložnost.«

Igralec Edmontona Warren Foegele, ki je stal tik ob levi vratnici, je dosegel svoj tretji gol v končnici z natančno podajo Leona Draisaitla in v osmi minuti popeljal Oilerse v vodstvo.

Oilers so v prvi tretjini strelsko nadigrali Florido z 11-2, s čimer so Panthers omejili na najmanjše število strelov na gol v kateri koli tretjini v vsej sezoni.

Edmonton je povišal na 2:0 po preteku zgolj 46 sekund v drugi tretjini s strelom iz zapestja Adama Henriqueja, ki je dosegel svoj četrti zadetek v končnici.

Zdelo se je, da je Aleksander Barkov s Floride odgovoril za Panthers le 10 sekund kasneje, vendar so sodniki po videu pregledu gol razveljavili.

Hyman je dosegel svoj drugi zadetek v finalu po napadu zgolj 1:40 minute pred koncem druge tretjine in povečal vodstvo Edmontona na 3:0.

Častni gol

Barkov je odgovoril za Panthers po preteku zgolj 88 sekund v tretji tretjini, premagal vratarja Edmontona Stuarta Skinnerja in zadel častni gol za Florido. A Floridčani niso izsilili podaljška. Do konca tekme je Edmonton poskrbel še za dva zadetka. Ryan McLeod in Darnell Nurse sta v zadnjih minutah zadela v prazna vrata in zapečatila usodo Floride.

Noben kanadski klub v NHL ni osvojil Stanleyjevega pokala, od kar so leta 1993 Montreal Canadiens slavili v tem prvenstvu.

Oilers niso osvojili pokala od leta 1990, zadnjega v njihovem epskem nizu petih naslovov v sedmih sezonah.

Toda Edmonton bi lahko postal šele druga ekipa v zgodovini lige NHL, ki ji je uspelo zmagati v finalu Stanleyjevega pokala, potem ko je izgubila prve tri tekme.

Le Toronto Maple Leafs je leta 1942 uspel podvig, ko so poskrbeli za zgodovinski boj proti Detroitu. Že od leta 1945 se nobena ekipa ni pobrala po zaostanku 0:3, da bi izsilila sedmo tekmo velikega finala.

Panthers, ki so v lanskem finalu v boju za Stanleyjev pokal izgubili proti zlatim vitezom iz Las Vegasa, iščejo svoj prvi naslov prvaka v ligi NHL v svojem tretjem nastopu v finalni seriji.

Oilers, ki so v letih od 1984 do 1990 osvojili pet naslovov v NHL, niso prišli do finala Stanleyjevega pokala od leta 2006 do letošnjega niza. Edmonton so na tej poti izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 4:1 v zmagah, za Vancouver so potrebovali sedem tekem, Dallas pa so v finalu zahodne konference ugnali s 4:2 v zmagah.