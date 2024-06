Na nekaterih avtocestah po državi nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti nastaja zastoj pred Brezovico proti Kopru iz smeri Barja in Kosez. Zamuda znaša od 15 do 20 minut. Zastoj je tudi na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zamuda tam znaša od 25 od 30 minut, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Zaradi del pred priključkom Slovenska Bistrica jug je gneča tudi v smeri proti Mariboru, zamuda znaša od pet do 10 minut.

Prometno-informacijski center za današnji dan napoveduje visoko gostoto prometa. Ta konec tedna je namreč na Hrvaškem praznik, prav tako se začenjajo počitnice v nekaterih evropskih deželah. »Predvsem je pričakovati tudi zelo gost promet od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Hrvaški,« so napovedali na svoji spletni strani.

Čakajo na ostrejše sankcije

Večkrat smo že pisali o voznikih, ki v gneči na cestah pokažejo svoj pravi obraz ter se ne menijo za pravila. Zavod Reševalni pas te dni znova opozarja, naj ljudje v kolonah ustvarijo reševalni pas, saj lahko prvi posredovalci le tako pridejo najhitreje na kraj nesreče in morda komu zaradi tega celo rešijo življenje. Vsaka minuta šteje.

Seveda se mnogi za taka opozorila in pravila ne menijo ter pas izkoriščajo za krajšanje lastne poti oziroma za to, da v koloni ne čakajo. To je včeraj storil nek voznik na avtocesti med Logatcem in Vrhniko, nekdo pa ga je posnel.

»Še vedno čakamo vlado Republike Slovenije, da sprejme ostrejše sankcije za izkoriščevalce reševalnega pasu. Tale bi, če bi ga dobili, dobil globo le za priključitev intervencijskemu vozilu v višini 300 evrov,« so zapisali ob priloženem posnetku, objavljenem na omrežju X.

Še vedno čakamo @vladaRS, da sprejme ostrejše sankcije za izkoriščevalce reševalnega pasu. Tale bi, če bi ga dobili, dobil globo le za priključitev intervencijskemu vozilu... 300 EUR. Posneto danes, Logatec-Vrhnika. pic.twitter.com/UStp2FV0uo — Reševalni Pas (@ResevalniPas) June 21, 2024

V Zavodu so že večkrat opozorili, naj bodo ujeti v kolonah strpni, naj vozil ne zapuščajo, v res nujnih primerih pa naj to storijo res za izredno kratek čas. Hoja po cesti, igranje z žogo, fotografiranje in še kaj, pa je smrtno nevarno.

