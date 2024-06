Mednarodni odbor Rdečega križa ni navedel, kdo je izvedel napad, je pa na družbenem omrežju X sporočil, da so izstrelki poškodovali njihov urad.

Po obstreljevanju so v bližnjo terensko bolnišnico Rdečega križa prepeljali 22 trupel in 45 ranjencev, število žrtev pa je po navedbah Rdečega križa najverjetneje še višje.

Ministrstvo za zdravje na območju Gaze, ki ga upravlja palestinsko islamistično gibanje Hamas, je sporočilo, da je izraelska vojska obstreljevala šotore razseljenih oseb na območju Al Mawasi blizu urada Rdečega križa. Po njihovih podatkih je bilo v napadu ubitih 25 ljudi, 50 pa jih je bilo ranjenih.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je povedal, da zadevo preučujejo. »Začetna preiskava kaže, da ni dokazov, da so izraelske sile izvedle napad na humanitarnem območju v četrti Al Mawasi,« je dejal.

Pozivi k zaščiti civilistov

Rdeči križ je opozoril, da streljanje blizu humanitarnih objektov, katerih lokacije so znane stranem v konfliktu in ki so jasno označeni z znakom Rdečega križa, ogroža življenja civilistov in osebja Rdečega križa. Dodal je, da gre za enega od številnih podobnih incidentov v zadnjih dneh.

Mednarodni odbor Rdečega križa vztrajno poziva Izrael in Hamas, naj spoštujeta mednarodno pravo in zaščitita civiliste, ki so se znašli sredi konflikta, ki je izbruhnil ob napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljarić Egger je obe strani pozvala, naj storita več za zaščito civilistov in dejala, da je to »meja med človečnostjo in barbarstvom«.