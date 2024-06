Francosko-nizozemski obračun ni razočaral. Kljub nepriljubljenemu izidu 0:0, prvemu na letošnjem turnirju v Nemčiji, so oboji prikazali atraktivno in všečno predstavo.

Po dveh tekmah so Francozi in Nizozemci zbrali po štiri točke, Avstrijci tri, Poljaki pa so brez njih.

Avstrija se bo v zadnjem krogu skupinskega dela v torek, 25. junija, v Berlinu pomerila z Nizozemsko, Poljska pa v Dortmundu s Francijo. Obe tekmi se bosta pričeli ob 18. uri.

Tulipani so si že v 55 sekundi priigrali prvo priložnost na tekmi, po strelu Jeremieja Frimponga pa je odlično posredoval francoski vratar Mike Maignan in žogo izbil v kot. Galski petelini so tri minute kasneje prvič zagrozili prek Antoina Griezmanna, po njegovem močnem in natančnem strelu pa se je z bravurozno obrambo izkazal Bart Verbruggen.

V prvi polovici polčasa se je nato iskrilo in prašilo na vse strani. Trikolorji so v 14. minuti uprizorili kar dve obetavni akciji: v prvi sta Adrien Rabiot in Griezmann preveč »komplicirala«, v drugi pa je Griezmann po lepi podaji N'Gola Kanteja streljal mimo vrat.

A Nizozemci jim niso ostali dolžni, v 16. minuti je Cody Gakpo z roba kazenskega prostora močno streljal, ponovno pa se je izkazal Maignan.

Francozi so v 28. minuti izpeljali novo obetavno akcijo, Marcus Thuram se je izognil prepovedanemu položaju, nato pa nekoliko z desne strani streljal prek vrat.

V zadnjem delu prvega polčasa so gledalci videli pozicijsko igro, nekaj več pobude so imeli Francozi, a ta ni bila tako izrazita.

»Šahovska predstava« se je nadaljevala tudi v prvih petnajstih minutah drugega polčasa, med 60. in 68. minuto pa so kar štirikrat zagrozili Francozi. Najprej je strel Thurama švignil mimo desne vratnice, v drugi akciji je strel z glavo Aureliena Tchouamenija končal prek vrat, v tretji je Verbruggen ubranil Griezmannov strel iz bližine, v četrti pa je Ousmane Dembele vnovič streljal prek vrat.

V času največjih napadov Francije so izbranci nizozemskega selektorja Ronalda Koemana dosegli gol po strelu Xavija Simonsa, a ga je glavni angleški sodnik Anthony Taylor po posredovanju Vara razveljavil zaradi prepovedanega položaja Denzela Dumfriesa.

Oba selektorja sta v zadnjem delu tekme z menjavami skušala obrniti tekmo sebi v prid, a je ostalo pri začetnih 0:0.