Odnosi med državama so sicer obremenjeni, ker je Izrael blizu Azerbajdžanu in mu prodaja orožje. Palestinske oblasti so pozdravile dejanje Erevana. »Priznanje pozitivno prispeva k ohranjanju rešitve dveh držav, ki je pred sistemskimi izzivi, ter spodbuja varnost, mir in stabilnost vseh strani,« so zapisale. Pred tem so Palestino priznale Španija, Irska, Norveška in Slovenija. Izrael se je že takrat odzval kritično s trditvijo, da gre za nagrajevanja Hamasa za njegov teroristični napad na Izrael oktobra lani, ki je sprožil vojno v Gazi.