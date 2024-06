V začetku tedna je neznanec iznad vhoda v knjigarno Mariborka, ki je v lasti založbe VigeVageKnjige, strgal mavrično zastavo in pobegnil, verbalno nasilje se je zatem samo še stopnjevalo. Zaradi varnostnih razlogov sta se prodajalki v knjigarni pridružili še dve zaposleni v založbi. Ko so v četrtek popoldne pred knjigarno organizirali branje poezije, pa se je napad ponovil. »Izobešeni mavrični zastavi se je najprej približal mlad moški in jo poskušal odtrgati z vrat, to mu je zaposlena preprečila. Takoj zatem sta se mimo pripeljala dva mlada moška na skuterju, eden je skočil z njega in skušal s škarjami odrezati zastavo, kar je knjigarnarica znova preprečila. Moški je zaposleni zagrozil s škarjami in fizično silo, jo pljunil v obraz, nato pa zapustil prizorišče,« je povedala odgovorna urednica založbe Anja Zag Golob. Mimoidoči so povedali, da gre povečini za mlajše moške in da so na prodajalke kričali z žaljivkami in dvigovali desnico, kot je bilo to značilno za pozdrav v nacistični Nemčiji.

Policija nima kadra, zato ne varuje

Zaposlene so ob vsakem napadu poklicale policijo, da bi prijavile grožnje in verbalno ter kasneje fizično nasilje. Ob prvem napadu je Anja Zag Golob zapisala: »Okoli 13. ure je na kraj prišla patrulja treh policistov. Zadržali so se od pet do sedem minut in niso naredili zapisnika. Vodja patrulje pa je s svojimi izjavami jasno sugeriral, da smo si za nasilje, ki se dogaja, same krive, ker imamo izobešeno mavrično zastavo, in naj jo snamemo.« Kot so pojasnili v knjigarni, so policijo zaprosili za dodatno varovanje ulice, vendar so jim na policiji pojasnili, da za takšno varovanje nimajo dovolj kadra, lahko pa se »tu in tam« peljejo mimo. Iz Policijske uprave Maribor na vprašanje, kako so se odzvali na napade, odgovarjajo, da so v preteklih dneh v povezavi z dogodki pred Mariborko prejeli štiri prijave, ki so se nanašale tako na prekrške kot kršitve javnega reda in miru ter sume storitve kaznivih dejanj. »Policisti so se odzvali na vse prijave in ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. V vseh primerih še zbiramo obvestila s ciljem, da se osumljence odkrije in ustrezno procesira, glede na pretekle dogodke pa bomo temu prilagodili svoje delo, tudi s pogostejšo prisotnostjo na območju,« so še dodali. Od policije smo poskušali pridobiti tudi pojasnitve, kako tovrstne napade uradno definirajo, vendar konkretnih odgovorov nismo prejeli. Anja Zag Golob pa dodaja: »Bojimo se, da bo prišlo do resnega fizičnega napada, preden bo policija primer obravnavala drugače kot le motenje javnega reda in miru.«

Razočarani nad delovanjem policije

»Razočarani smo nad delovanjem policije, četudi je bila večina policistov, ki so primer obravnavali, korektna. A v postopku so se pokazale pomanjkljivosti z vidika ozaveščenosti policistov o kaznivih dejanjih iz sovraštva, kamor sodi tudi uničevanje mavričnih zastav,« so povedali v društvu Legebitra. »Mnenja posameznikov glede LGBTIQ+ tematik so lahko deljena, vendar nasilje nikoli ni rešitev, zato pozivamo k strpnemu dialogu ter spoštovanju sočloveka. Nasilje, ki se je v preteklih dneh dogajalo v Mariboru, je jasen pokazatelj, da se moramo vztrajno boriti za svoje pravice, in del tega je, da smo vidni.« Anja Zag Golob pa je dodala: »Zastava bo izobešena do konca meseca, ker je to neki minimum, in to, da visi na vhodu v knjigarno, je še toliko bolj sporočilno, da je prostor odprt za vse. Mavrična zastava je diskurz solidarnosti in svobode vseh.«

Kaj je mesec ponosa Junij je mesec ponosa, ko se proslavlja in spodbuja enakopravnost skupnosti LGBTIQ+. Mesec ponosa obeležuje stonewallski upor, ki je nastal kot odziv na policijske racije 28. junija 1969 v gejevskem lokalu Stonewall Inn v New Yorku. Dogodek velja za najpomembnejšega v zgodovini, saj je vodil k organiziranju gibanja in v boj za pravice skupnosti LGBTIQ+. Vsako leto se tako v mesecu juniju izobesijo mavrične zastave in prirejajo parade ponosa.