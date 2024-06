No, teh k sreči ni bilo, prevladala je ne samo treznost, ampak tudi to, da so slabi spomini počasi utonili v pozabo in da kakšnih posebnih napetosti med navijači obeh strani ni več nikjer. Tako smo na enem od portalov opazili posnetek, kjer navijači obeh ekip, objeti in s šali v rokah, celo skupaj zapojejo. In da bo mera polna, so skupaj zapeli pesem Novih fosilov Oh, kako te je lepo spet videti, ki velja za neuradno himno – Hrvaške ... Nogomet očitno res dela čudeže in zdravi na videz neozdravljivo.