Parašportniki in vsi, ki spremljajo parašport ter se zavedajo njegove vloge pri ozaveščanju o aktivnem in enakopravnem vključevanju invalidov v družbo, so zgroženi, žalostni in ogorčeni. »V 21. stoletju se nam lahko zgodi, da teh iger doma ne bomo mogli spremljati,« je v hiši, kjer domuje šport invalidov, povedal Gregor Gračner, podpredsednik Zveze športnih invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja (ZŠIS SPK), tudi 15-kratni udeleženec evropskih prvenstev v košarki na vozičkih ter član odbora za programske vsebine za invalide na RTV Slovenija. Opozoril je, da dva meseca pred paralimpijskimi igrami v Parizu vse kaže, da si slovenska javnost na televiziji oziroma v prenosih na youtubu nastopov naših tekmovalcev sploh ne bo mogla ogledati.

Brez denarja za zakup prenosa

Pred meseci je RTV Slovenija ZŠIS SPK obvestila, da zaradi finančne situacije, v kateri se je znašla, ne more zakupiti televizijskih pravic, ki so v rokah ene od komercialnih športnih televizij. Zakup prenosa nastopov slovenskih parašportnikov ter otvoritvenega in zaključnega dogodka letošnjih iger v vrednosti malo manj kot 70.000 evrov je za nacionalno medijsko hišo previsoka ovira. V zadnjih dveh mesecih je bilo izrečenih veliko obljub, a se ni nič premaknilo, kljub temu da »smo invalidi največja manjšina na svetu. Ne pozabimo: na svetu se kar 15 odstotkov prebivalstva sooča z invalidnostjo in tudi v Sloveniji ni nič drugače,« je opozoril Gračner.

V štiriletnem ciklu so se tudi parašportniki in parašportnice na različnih evropskih in svetovnih tekmovanjih trudili dobiti vstopnico za Pariz. Paralimpijske igre so tudi zanje največji dosežek v življenju športnika in, kot je spomnil Gračner, lahko smo ponosni, da so se na letošnje uvrstili strelec, dva lokostrelca in ženska ekipa odbojke sede. »Čakamo pa še na možne uvrstitve v atletiki, parakolesarstvu in boccii,« je povedal Gračner in jasno poudaril, da si tudi parašportniki zaslužijo biti videni: »Želimo, da nas naši državljani opazijo in nas preko televizijskih ekranov ali radijskih valov spodbujajo.«

Počutijo se kot drugorazredni državljani

Da si tudi športniki invalidi zaslužijo pozornost širše javnosti, je poudaril tudi Primož Jeralič iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Nekdanji vrhunski parakolesar je izpostavil: »Trenutno se počutimo kot drugorazredni državljani.« Spomnil je, da pred mesecem dni, ko je bila predstavljena poletna shema športnih dogodkov, ki jih bo prenašala nacionalka, paralimpijske igre sploh niso bile omenjene. Zveza je pisala tudi zagovorniku načela enakosti, ki je prepoznal diskriminacijo pri parašportnikih in priporočil ministrstvu za kulturo, da se situacija čim prej uredi. »Žal njihovega zagotovila še nismo prejeli. Polno je nekih obljub, a nič oprijemljivega,« je povedal Gračner in dodal, da so z ministrstva dobili le odziv, da bodo za to poskrbeli. »Nimamo sklepa, zgolj dva stavka. To ni nič. Ko nas bo RTV Slovenija vključila v svoj program, takrat bomo zadovoljni. Vendar na tiskovni konferenci RTV o športnem programu nismo bili niti omenjeni,« je razočaran Gračner.

Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi Mateja Vodeb, vodja službe za dostopnost programov RTV Slovenija, ki je prišla z nekoliko bolj spodbudnimi informacijami. Menda naj bi že stekli pogovori o odkupu pravic, sredstva naj bi zagotovilo ministrstvo za kulturo, s tem pa tudi omogočilo pristop k konkretnim dogovorom. Nato pa je včeraj pozno popoldne prišel še pritrdilni pisni odgovor RTV Slovenija, v katerem so zapisali, da so »pogovori za odkup pravic za paralimpijske igre v zaključni fazi, zato bi se radi zahvalili ministrstvu za kulturo, ki je zagotovilo sredstva in omogočilo pristop h konkretnim dogovorom, zato bo TV Slovenija pripravila doslej najbolj obsežen program s paralimpijskih iger v Parizu s ciljem, da pokažemo nastope slovenskih športnikov«.