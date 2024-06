Pred odhodom na prvo pripravljalno tekmo v Litvo so slovenski košarkarji v ljubljanski dvorani Tivoli opravili nov trening. Po uvodnem tednu priprav v Zrečah, pa tudi v Ljubljani še ni Dončića, ki je v igral v finalu lige NBA še nekaj dni nazaj.

»Pomembno je, kako se bo Luka odločil. Stvari se usklajujejo z njim in ko bo prišel v Slovenijo, bomo te dokončno dorekli. Sezono je končal na tak način kot je, bila je zelo naporna. Ne glede na to, da so imeli izjemno uspešno sezono, zagotovo ni najbolj zadovoljen z zaključkom finalne serije, ampak treba mu je dati čas, da se spočije, zbistri misli in se potem s trezno glavo odloči,« je zbrane novinarje nagovoril selektor Sekulić.

Je pa reprezentanca dobila okrepitev pod košem, saj se je ekipi pridružil ameriški naturalizirani košarkar Nebo: "»Vidimo ga kot veliko okrepitev. Kako bo to vse skupaj izgledalo, bomo videli v prihodnjih treningih in potem tudi na tekmah. Verjamem pa, da nam bo velika pomoč.«

»Mislim, da smo iskali takega igralca, ki ne bi bil kompatibilen z našo ekipo in bi bil ravno tisto, kar reprezentanca potrebuje, ter da je tudi igralec, ki lahko dobro sodeluje z našim najboljšim igralcem, pa ne samo z njim, ampak tudi vsemi ostalimi in daje tisto neko sigurnost pod košem tako obrambi kot v napadu,« je še dodal slovenski selektor.

Olimpijske kvalifikacije v Grčiji čakajo v začetku julija

Slovence olimpijske kvalifikacije v Grčiji čakajo v začetku julija. Do odhoda v Pirej 30. junija pa bo odigrala še tri prijateljske tekme. Po tekmi v Litvi z gostiteljico, jih dva dni kasneje isti tekmec čaka v Stožicah, 28. junija pa bodo v Ljubljani igrali še obračun z Brazilijo.

»Želim si predvsem eno borbeno reprezentanco, ki igra z enim skupnim ciljem, da igra en za drugega, pomaga eden drugemu. Jasno si želimo zmage, vendar ta ni tako pomembna. Imamo kar nekaj stvari, ki jih želimo videti, predvsem kako se bo nekaj igralcev odzvalo, imamo nekaj novincev. Igramo proti zelo zahtevnemu tekmecu in to bo en dober pokazatelj, čeprav ne bo Luke, kje smo in na katerih stvareh še moramo delati oziroma izboljšati,« še dodaja Sekulić.

»Vsi smo tu po dolgih, napornih sezonah, igralci smo pripravljeni, tako da se ne dela ravno na telesni pripravljenosti, le malo na uigranosti, treba je postaviti akcije in principe v obrambi. V drugem delu priprav to nadgrajujemo in izboljšujemo ter se pripravljamo na tekme. Obramba zmaguje tekme, zato ji tudi mi dajemo čim več poudarka,« pa pravi reprezentant Bine Prepelič.

»Trenutno smo zbrani na svoje stvari, najprej je treba postaviti dobre principe, potem se bomo začeli ukvarjati z nasprotniki. Smo dobro pripravljeni, naredili smo kar je potrebno za začetek prijateljskih tekem. Vedno greš na zmago in to tudi pričakujemo v Litvi. Pričakujemo, da se držimo tega, kar smo si zadali na treningih, to kar selektor od nas pričakuje. Če bomo izvajali vse tako, kot je treba, bomo pripravljeni na kvalifikacijski turnir,« je še dodal Prepelič.

Na olimpijskih kvalifikacijah bo Slovenija v skupinskem delu igrala s Hrvaško (2. 7.) in Novo Zelandijo (4. 7.), v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo križala z Grčijo, Egiptom ali Dominikansko republiko.