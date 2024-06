Šerifovićeva je odgovorila, da nikoli ne bi razkrila očetove identitete, saj bi lahko plačala visoko kazen. »To so stvari, o katerih ne morem in ne smem govoriti, zaradi vseh podpisanih pogodb, ker nikoli ne veš, ali bo kdo to prevedel, potem pa me bo tožil za deset milijonov dolarjev, morda celo več,« je rekla in razkrila samo to, da oče prihaja iz Evrope.

Ob vprašanju, kako je sinu izbrala ime Mario, ni bila tako skrivnostna. »Tisto jutro so v bolnišnici, ker sem želela čim prej dobiti dokumente, prihajali vsakih pet minut in me spraševali, kako je otroku ime. Gledali smo ga in razmišljali o imenu, potem pa je nekdo rekel Mario in to je bil konec zgodbe,« je povedala in dodala, da bo sinu vedno v oporo, ne glede na to, s čim se bo želel ukvarjati v življenju.