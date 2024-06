Najbogatejša Bosanka razburja Hvarčane

Bosansko-hercegovska podjetnica in filantropinja Sanela Diana Jenkins, ki jo imenujejo tudi najbogatejša Bosanka, je na Hvaru na Hrvaškem kupila devet hektarjev zemljišč. Bogatašinja, znana tudi iz resničnostnega šova Real Housewives of Beverly Hills in ocenjena na okoli 150 milijonov dolarjev, ki jih je dobila ob ločitvi od Rogerja Jenkinsa, s tem nakupom ni razveselila lokalnih prebivalcev, ki trdijo, da je zemljišča, vredna »milijardo dolarjev«, kupovala za osem do 30 evrov za kvadratni meter. Poleg tega kupljena parcela nima dostopne ceste, na njej pa je dovoljeno odpreti le družinsko obrt.