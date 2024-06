Turbofolk pevka Dragana Mirković je to poletje na humanitarni turneji Do poslednjeg daha (Do zadnjega diha), na kateri v vsakem mestu, v katerem nastopa, del zneska daruje v dobrodelne namene, Prijovićeva pa se je po pisanju srbskega Kurirja medtem odločila za minimalno število nastopov. Po trenutnem načrtu bo imela le en koncert v Črni gori, in to v največji diskoteki na obali. Tam je pred 4000 ljudmi pela tudi lani, in sicer dvakrat, samo z enim nastopom pa je od prodanih vstopnic zaslužila več kot 70.000 evrov. Poleg tega koncerta jih bo to poletje izvedla še šest ali sedem, večinoma v Bosni in Hercegovina, njena cena za večje nastope pa je zdaj med 50.000 in 60.000 evri, je za Kurir povedal eden od poznavalcev glasbene scene.

Čolić in Ceca imata podobne cene, in sicer do 50.000 evrov na koncert, pri čemer je Ceca sporočila, da bo izvedla le nastope, ki jih je za to poletje napovedala že lani, avgusta pa bo počivala.

Aco Pejović je med omenjeno peterico »najcenejši«, saj zahteva do 35.000 evrov na koncert, nekaj koncertov pa bo izvedel za honorar od prodanih vstopnic. Te stanejo okoli 20 evrov, koncerte pa ta pevec praviloma vedno razproda. Matić, ki prav tako polni dvorane, ima za nastope medtem ceno od 20.000 do 25.000 evrov, odvisna pa je od tega, kje nastopa.