Brnabićeva je z Đurđićevo v razmerju že približno 15 let, spoznali naj bi se prek skupnega prijatelja, in sicer v gejevskem klubu. V začetku leta 2019 se jima je rodil sin Igor, ki ga je Milica rodila ob pomoči umetne oploditve. Glede na to, da v Srbiji ni zakona o istospolnih porokah, Ana Brnabić še vedno ne more biti zakonita skrbnica svojega sina, Milica pa po srbski zakonodaji trenutno živi kot mati samohranilka. Brnabićeva naj bi bila sicer prva političarka v Srbiji oziroma regiji, ki je priznala, da je lezbijka, vendar pa v svoji dosedanji politični karieri za LGBT-skupnost ni naredila še ničesar prelomnega.