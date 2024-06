Nico Harrison: Dončić bo igral za Slovenijo

Potem ko se je z Dallasom v ligi NBA prebil do finala in v ponedeljek zaključil sezono, saj je bil s 4:1 v zmagah boljši Boston, je bilo v zraku vprašanje, ali bo Luka Dončić pomagal slovenski reprezentanci na kvalifikacijah za olimpijske igre od 2. do 7. julija v Pireju.