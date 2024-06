Po dveh letih so konec maja končali sodelovanje s prejšnjim trenerjem Gašperjem Okornom. Novo okrepitev pa so predstavili pri Cedeviti Olimpiji. Pod obročema bo trener Zvezdan Mitrović računal na občasnega litovskega reprezentanta Martinasa Gebena, ki se v Ljubljano seli iz španske Manrese. Devetindvajsetletni in 208 centimetrov visoki Geben je v svoji karieri med letoma 2019 in 2021 nosil dres Žalgirisa in bil del elitne evrolige.