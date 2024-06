Kulturna, turistična in duhovna naložba

S poletjem se kulturno dogajanje iz zaprtih prostorov in dvoran preseli na odprta prizorišča, vrtove klubov in kavarn, ob rečne struge in v mestne parke, če seveda hrupa in po travi mendrajočih obiskovalcev ni preveč, da bi to zmotilo naravovarstvenike ali občinarje. Malo je držav, ki bi glede na število prebivalcev imele toliko kulturnih in družabnih dogodkov, ki so za entuziaste praktično že prek leta neobvladljivi, poleti pa sploh, ko se pripravlja festival skorajda v vsakem večjem kraju pri nas.