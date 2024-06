Če so bili po prvi tekmi slovenske reprezentance po besedah Marinka Galića z neodločenim izidom lahko bolj zadovoljni danski nogometaši, to po drugi zagotovo še toliko bolj velja za srbske, kajneda?

Vsekakor so bili Srbi srečneži tekme, mi pa osmoljenci.

Selektor Matjaž Kek je tekmo proti Srbiji začel z isto enajsterico kot proti Danski, čeprav sta bila po njej predvsem Jan Mlakar in Timi Max Elšnik deležna številnih kritik. Pravilna odločitev?

Vedno sem na strani trenerja, ki svoje igralce najbolje pozna in natančno ve, zakaj se je odločil za takšno začetno enajsterico, zakaj koga potrebuje, kdaj bo opravil menjave. Glede na tekmo z Dansko, ki smo jo odigrali odlično, je bilo samo vprašanje, ali je kdo izmed teh igralcev, ki so začeli tekmo, poškodovan. Seveda je imel Kek pripravljeni dve, tri taktične različice, glede na to, da je šlo za novega nasprotnika z drugačno telesno konstitucijo, drugačnimi motoričnimi sposobnostmi, drugačno postavijo. Spet pa lahko rečemo, da je slovenska reprezentanca tudi proti Srbiji odigrala še eno dobro tekmo.

So vas Srbi s čim presenetili?

Ne. Če bi Srbi s slovenskimi nogometaši igrali šah na enajstih deskah, bi bili na sedmih močnejši od naših, ampak ker je nogomet kolektivna igra, je bilo 11:0 za Slovenijo. Srbija je bila slabo vodena, v igri ni imela avtomatizacije, ni bilo ponavljanj. S tega vidika je naša reprezentanca prevladovala, tako v prekinitvah kot prenosih žoge.

Dejali ste, da je slovenska reprezentanca prevladovala tudi v prekinitvah, toda prav po njej so Srbi v zadnji minuti tekme izid izenačili, pa tudi pred tem je bilo nekajkrat vroče v kazenskem prostoru.

Pri golu je šlo bolj za naključje. Nekajkrat sem si ogledal posnetek in jasno, če skoči Mitrović, takoj za njim še drugi in še tretji, potem pa še Jović, ki tudi odlično skače, je težko ugotavljati, kdo je bil v slovenski vrsti krivec za gol. Šlo je za kanček smole in individualno kakovost posameznikov, ki pa jo, to pa moramo priznati, Srbi imajo.

Toda navkljub odličnim posameznikom kakšnega kontinuiranega napadanja z njihove strani ni bilo?

Ravno o tem govorim. Naša reprezentanca je bila v tem smislu veliko bolj organizirana, v njej se je natančno vedelo, kdo kaj hoče. Ker prihajam iz nogometne šole Dravograd, moram omeniti Žana Karničnika, ki je blestel na drugi tekmi, na prvi pa je bil odličen Jaka Bijol, medtem ko si Adam Gnezda Čerin zasluži pohvale za obe tekmi.

Zanimiv je podatek, da je bil podajalec pri golu Timi Max Elšnik, ki tudi igra v slovenskem državnem prvenstvu. Ali to pomeni, da naša liga le ni tako slaba, da vseeno ima določeno kakovost?

Tu vas moram razočarati. Slovenska liga ni kakovostna, prej bi rekel, da je njeno povprečje slabo. Ampak nekateri igralci, ki se v njej razvijajo in ki dobijo priložnost, da igrajo vse minute ter kontinuirano igrajo tudi v reprezentanci, so zelo dobri. V tem primeru sta to Elšnik in Karničnik, ki je, to moram še enkrat poudariti, tekmo odigral vrhunsko. Ne smemo pozabiti, da je odvzel žogo, podal na levo stran do Elšnika, v polnem sprintu stekel na drugo vratnico ter zadel.

Če je proti Danski vezna linija na trenutke delno zatajila, bi rekli, da je proti Srbiji delovala odlično?

Ljudje zelo radi definirajo, kaj je vezna vrsta, obramba, napad, vendar morate vedeti, kakšno vlogo sta imela Šeško in Šporar v obrambnih akcijah, koliko sta pretekla, koliko strelov sta blokirala in tudi onadva sta s tem omogočila vezni vrsti lažje delo. Ob tem je vezna linija s tem omogočila lažje delo obrambi, tako da proti Srbiji Drkušić in Bijol niti nista imela toliko dela, ker so oni že pred tem razrešili veliko nevarnih položajev. Če pa so Srbi že streljali na vrata, smo imeli v njih Oblaka, ki je pokazal, zakaj sodi med najboljše vratarje na svetu.

Selektor Kek ve, zakaj se je odločil, da z igrišča v 75. minuti potegne Šeška. Je bila to napaka?

Vseeno bi bilo, ali bi Kek menjal Šeška ali Šporarja, menjal je pač tistega, ki ni mogel več hoditi. Šeško preprosto ni imel več moči za sprint, tudi Šporar ne več in razumljivo je, da je potem Kek v igro poslal enega hitrega igralca, kar Vipotnik je, hkrati pa lahko zadrži žogo in pokriva nasprotne igralce v obrambnih akcijah. Zame je bila to logična poteza.

Remi na tekmi med Anglijo in Dansko nam ni šel na roke.

Minuli četrtek za nas ni bil srečen dan, dobili smo gol v zadnjih sekundah tekme, potem pa tudi omenjeni remi ni bil ugoden za našo reprezentanco. Vendar pa ta izid ni presenetljiv, kajti Danci imajo kakovost, na drugi strani pa Angleži s svojo igro niso navdušili ne proti Srbiji in ne proti Danski, ki bo zagotovo povzročala veliko težav srbski reprezentanci.

Pri Angliji se zdi, da vse ne deluje tako, kot bi moralo?

Že na pripravljalni tekmi proti Islandiji ni blestela, kar je tudi morda nekoliko vplivalo na njene trenutne predstave. Dejstvo je, da angleška reprezentanca premore veliko kakovosti, toda v njej je veliko egov in morda med njimi še ni prave kemije. Vsaj dozdajšnji tekmi kažeta na to. Pri njih ni bilo te fanatične borbenosti, discipline v igri, srčnosti, kot je recimo pri naši reprezentanci, predvsem pa pri njih pogrešam kreativnost, se pravi, da bi v igri naredili nekaj več. Upam, da vsega tega ne bodo pokazali na naslednji tekmi.

V že omenjenem pogovoru z Marinkom Galićem je naš nekdanji reprezentant dejal, da je najslabša točka angleške reprezentance njihov selektor Gareth Southgate. Se strinjate?

Marinko je moj dober prijatelj, vendar se glede tega z njim ne strinjam. V vodstvu angleške nogometne zveze natančno vedo, zakaj je Southgate njihov selektor.

Kako igrati proti njim?

Predvsem upam, da nesrečno prejeti gol proti Srbiji ne bo negativno vplival na naše igralce. Nasprotno, obe dozdajšnji tekmi jim morata dati dodatnega elana. Za zdaj so lahko ponosni na svojo igro, zato si želim, da bodo igrali pragmatično, borbeno, zanesljivo v obrambi in ko se jim bo ponudila priložnost za zadetek, da jo bodo realizirali. Naša priložnost bi lahko bili tudi protinapadi, vsekakor pa bomo morali tudi kontinuirano napadati, kdaj na hitro izpeljati kakšno akcijo in če nam bo to uspevalo, ne vidim razloga, da bi se jih bali.

Ena od značilnosti tega prvenstva za zdaj je, da je zelo veliko avtogolov. Zakaj?

To ni nič naključnega, kajti na vsaki tekmi je zelo veliko predložkov, večinoma zelo ostrih na prvih pet metrov od gola, kjer branilci skušajo žogo odbiti izpred svojih vrat, da ne bi prišlo do zadetka. Predvsem pa je takšno število avtogolov posledica hitre igre in kot sem že dejal, posledica močnih predložkov, ko je pred vrati velikokrat situacija velikokrat odprta, kajti če ne bo branilec skušal odbiti žoge, jo bo pa napadalec porinil v mrežo.

Kako bi ocenili dozdajšnji potek prvenstva?

Nudi nam užitek. V preteklosti so bile kakšne tekme, ki so bile na evropskih ali svetovnih prvenstvih dolgočasne, na tem takšnih še ni bilo.